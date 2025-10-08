أسماء المرشحين في انتخابات مجلس النواب بمحافظة البحيرة

شهدت محكمة دمنهور زحامًا شديدًا اليوم، الأربعاء، لتقديم أوراق الترشح في انتخابات مجلس دمنهور في وحول مبنى محكمة دمنهور الابتدائية، ونجح 18 مرشحًا على مستوى دوائر البحيرة في التقدم بأوراقهم عن الأحزاب ومستقلين.



أسماء المتقدمين في انتخابات مجلس النواب في البحيرة حتى الآن

وتقدم 18 مرشحًا حتى الآن، بينهم 6 مستقلين، و12 عن أحزاب مستقبل وطن وحماة وطن والجبهة الوطنية، وجاءت الأسماء كما يلي:

الدائرة الأولي وتضم بندر ومركز دمنهور: سناء برغش، حزب مستقبل وطن، أحمد الجارحي، حزب حماة الوطن، عصام الفقي، حزب الجبهة الوطنية.

الدائرة الثانية وتضم بندر ومركز كفر الدوار: محمد عبادة زيدان، حزب مستقبل وطن، محمود عادل شعلان، حزب مستقبل وطن، عمرو علي الزقم، حزب حماة الوطن.

الدائرة الثالثة وتضم مركزي إدكو وأبوحمص: علي أبو نعمة، مستقل.

الدائرة الرابعة وتضم مراكز المحمودية والرحمانية ورشيد: سامح شاور، حزب مستقبل وطن، خالد أبو أحمد حزب حماة الوطن، بلال النجال، مستقل.

الدائرة الخامسة، بمركز حوش عيسى: علاء حمدي قريطم، مستقل.

الدائرة السادسة، بمركز الدلنجات: محمد الدامي، مستقل.

الدائرة السابعة وتضم مراكز أبو المطامير ووادي النطرون والنوبارية: خالد صقر، حزب مستقبل وطن، سعيد منور، حزب الشعب الجمهوري.

الدائرة الثامنة، بمركزي إيتاي البارود وشبراخيت: شمس الدين أنور، مستقل، عمر حمروش، مستقل.

الدائرة التاسعة، وتضم مركزي كوم حمادة وبدر، عاصم مرشد، مستقبل وطن، وأحمد كتوبة، حزب الجبهة الوطنية.

وأكد عدد من المتواجدين في محيط المحكمة أن أنصار المرشحين وتجمعهم حول مبنى محكمة دمنهور في البحيرة ساهم في زيادة الزحام حول المحكمة.

وتستقبل لجان الترشح في انتخابات مجلس النواب المرشحين من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً، ويتم غلق باب التقديم يوم الأربعاء المقبل في تمام السعة 2 ظهرًا.