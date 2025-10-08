البحيرة.. قافلة سكانية شاملة تقدم خدمات طبية وتعليمية ومجتمعية

تواصل الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، تنظيم القوافل السكانية والطبية المتكاملة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصا على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

وفي هذا الإطار، نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير ومؤسسة راعي مصر للتنمية، وبمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية، قافلة سكانية شاملة بمركز شباب غرب النوباريه التابع لقريه الشعراوى.

شهدت القافلة توقيع الكشف الطبي فى عدد من التخصصات شملت: الرمد 87 حالة و الباطنة 47 و العظام 26 و النساء 19 والجلدية 28 و الأسنان 31 إلى جانب توفير نظارات طبية لـ 50 مواطنًا.

كما شاركت فرق المبادرة الرئاسية ( 100 مليون صحة ) التي قامت بإجراء الفحوصات الطبية للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، حيث تم الكشف على 47 مواطنًا في إطار جهود الدولة لدعم صحة المواطنين والوقاية من الأمراض المزمنة.

وضمت القافلة كذلك لجنة لإعداد تقارير العلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي للمواطنين، وصرف الأدوية بالمجان من خلال صيدلية القافلة.

كما تم عقد امتحانات فورية لمحو الأمية لـ 115 من المواطنين، وذلك في إطار الجهود المستمرة لرفع المستوى التعليمي ومكافحة الأمية، إلى جانب توفير سيارة أسطوانات الغاز بسعر المستودع لتلبية احتياجات الأسر وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم.

وتأتي هذه القافلة ضمن سلسلة من القوافل السكانية التي تنفذها محافظة البحيرة، بما يعكس حرصها على تقديم الرعاية المتكاملة لأبناء القرى الأكثر احتياجًا، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.