الداخلية تكشف تفاصيل التعدي على سيدة وتصويرها عـ.ـارية في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء إحدى السيدات، بقيام طليقها وأهله بالاستيلاء على مصوغاتها الذهبية وتجريدها من ملابسها وتصويرها بالبحيرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 27 سبتمبر 2025، تبلغ لمركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة من إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، بتضررها من طليقها وشقيقته مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر الدوار، لاتهامهما بالتعدي عليها بالسب والاستيلاء على مشغولاتها الذهبية وتجريدها من ملابسها وتصويرها لخلافات أسرية بينهم، وأمكن ضبط المشكو في حقهما.

وبمواجهتهما نفيا صحة ما جاء بمقطع الفيديو وقرر الأول قيامه بالزواج من السيدة وتطليقها بعد أيام لخلافات بينهما، وعلل ادعائها الكاذب للنيل منه لذات الخلاف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.