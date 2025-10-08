ضبط 17 متهمًا باستغلال 24 طفلًا في أعمال التسول بالقاهرة والجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة ، من ضبط 17 متهمًا 7 رجال و10 سيدات لـ13 منهم معلومات جنائية، لاستغلالهم الأطفال في أعمال التسوّل واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحيه، وذلك في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

وخلال الحملة، تم ضبط 24 طفلًا من المعرضين للخطر أثناء قيامهم ببيع السلع أو التسول تحت إشراف المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي في استغلال الصغار لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين، وتسليم الصغار لأهاليهم بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليتهم بإحدى دور الرعاية المتخصصة.