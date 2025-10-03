قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإسكان تفتح باب التسجيل.. خطوات الحصول على شقة بديلة لـ الإيجار القديم
انفجار سيارة شهيرة في مقر الشركة أثناء تجربتها للمرة الأولى
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
مياه غير معالجة..كارثة بيئية تهدد حياة أهالي قرية صفط تراب بالمحلة |صور
فيفا يكشف عن كرة كأس العالم 2026
بعد قرار البنك المركزي .. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم
المحكمة العليا الهولندية تُلزم الحكومة بمراجعة صادرات السلاح لإسرائيل
مستشفيات غزة تستقبل 63 شهيدا و227 إصابة خلال الـ 24 الماضية
تسيّير الرحلة الـ 22 لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين إلى وطنهم.. صور
الخارجية الإسرائيلية: ترحيل 4 إيطاليين من نشطاء أسطول الحرية المحتجزين
الرئيس الألماني يقبل دعوة السيسي لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير
بلجيكا.. 15 مسيرة تحلق فوق قاعدة إلسنبورن العسكرية شرق مقاطعة لييج
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
حوادث

الداخلية تضبط شبكة لاستغلال الصغار في التسول والاستجداء بالقاهرة

كتب مصطفى الرماح :

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم استغلال الأطفال، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط سبعة أشخاص – أربعة رجال وثلاث سيدات – بينهم أربعة لهم معلومات جنائية، وذلك بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول والاستجداء وبيع السلع بشكل إلحاحي في شوارع محافظة القاهرة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 27 حدثًا من المعرضين للخطر، كان المتهمون يجبرونهم على ممارسة أنشطة غير مشروعة بهدف تحقيق مكاسب مادية.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بنشاطهم الإجرامي واستغلالهم للأطفال لتحقيق أرباح من أعمال التسول والاستغلال.

إجراءات قانونية وإنسانية

اتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، فيما تم:

تسليم الأطفال المجني عليهم إلى أوليائهم بعد التأكد من أهليتهم، مع أخذ تعهدات بحسن رعايتهم.

إيداع الأطفال الذين تعذّر الوصول إلى ذويهم في دور رعاية مناسبة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتأتي هذه الحملات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة لحماية حقوق الطفل، ورصد كافة صور الاستغلال، حفاظًا على أمن وسلامة المجتمع، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة واحتياجًا للرعاية.

الداخلية وزارة الداخلية رعاية الأحداث

