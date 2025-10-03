الداخلية تضبط شبكة لاستغلال الصغار في التسول والاستجداء بالقاهرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم استغلال الأطفال، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط سبعة أشخاص – أربعة رجال وثلاث سيدات – بينهم أربعة لهم معلومات جنائية، وذلك بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول والاستجداء وبيع السلع بشكل إلحاحي في شوارع محافظة القاهرة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 27 حدثًا من المعرضين للخطر، كان المتهمون يجبرونهم على ممارسة أنشطة غير مشروعة بهدف تحقيق مكاسب مادية.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بنشاطهم الإجرامي واستغلالهم للأطفال لتحقيق أرباح من أعمال التسول والاستغلال.

إجراءات قانونية وإنسانية

اتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، فيما تم:

تسليم الأطفال المجني عليهم إلى أوليائهم بعد التأكد من أهليتهم، مع أخذ تعهدات بحسن رعايتهم.

إيداع الأطفال الذين تعذّر الوصول إلى ذويهم في دور رعاية مناسبة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتأتي هذه الحملات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة لحماية حقوق الطفل، ورصد كافة صور الاستغلال، حفاظًا على أمن وسلامة المجتمع، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة واحتياجًا للرعاية.