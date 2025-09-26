ضبط شخصين لاستغلالهما الأحداث في التسول وترويج المخدرات بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (شخصان "هما معلومات جنائية" ) لقيامهما بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية وكذا بيع المواد المخدرة بنطاق محافظة الجيزة ، وبحوزتهما ( كمية من مخدرى "البودر – الأيس" – سلاح أبيض ) ، وبصحبتهم (18 حدث) من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول ، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية،وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.

