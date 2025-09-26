قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انترناسيونال البرازيلي يعلن التعاقد مع رامون دياز لتدريب الفريق
انفجار ضخم في مخيم نور شمس بـ طولكرم
فى حالة عدم إتزان.. ضبط متهم تحت تأثير تعاطى المخدرات|فيديو
إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله
زواج رانيا يوسف من المخرج أحمد جمال.. صور
نائب بالبرلمان الإيطالي: قطاع غزة يعاني مأساة كبرى
خارج مباراة القمة.. تطورات الحالة الصحية لـ إمام عاشور
أزمة في الزمالك قبل القمة.. الإصابة تبعد نجم الزمالك عن المباراة
الحياة والصراعات والعمل..8 توقعات مثيرة للذكاء الاصطناعي في 2026
البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة تدعو للانسحاب خلال خطاب نتنياهو
انطلاق مهرجان 100 مليون صحة الرياضي.. في هذا التوقيت
أسماء جلال تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

الداخلية تكشف ملابسات فيديو التعدي على قائد سيارة بالجيزة

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب واقعة التعدي على قائد سيارة ملاكي بأحد شوارع محافظة الجيزة، والتي ظهر خلالها أحد الأشخاص عارٍ من الجزء العلوي للجسد، وهو يعتدي بالضرب على قائد المركبة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، إلا أنه تم التوصل إلى هوية المتهم، وتبين أنه عاطل ومقيم بالجيزة.

وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، مشيرًا إلى أن مشادة كلامية نشبت بينه وبين قائد السيارة الظاهرة في المقطع، أثناء عبوره الطريق سيرًا على الأقدام، قبل أن يتطور الأمر إلى اعتداء جسدي، إلا أن الأهالي تدخلوا لفض الاشتباك، وانصرف الطرفان من المكان.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الداخلية وزارة الداخلية قائد سيارة ملاكي

