الداخلية تكشف ملابسات فيديو التعدي على قائد سيارة بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب واقعة التعدي على قائد سيارة ملاكي بأحد شوارع محافظة الجيزة، والتي ظهر خلالها أحد الأشخاص عارٍ من الجزء العلوي للجسد، وهو يعتدي بالضرب على قائد المركبة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، إلا أنه تم التوصل إلى هوية المتهم، وتبين أنه عاطل ومقيم بالجيزة.

وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، مشيرًا إلى أن مشادة كلامية نشبت بينه وبين قائد السيارة الظاهرة في المقطع، أثناء عبوره الطريق سيرًا على الأقدام، قبل أن يتطور الأمر إلى اعتداء جسدي، إلا أن الأهالي تدخلوا لفض الاشتباك، وانصرف الطرفان من المكان.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.