الداخلية تحبط ترويج مخدرات بـ 129 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية شديدة الخطورة من جالبى ومتجرى المواد المخدرة بنطاق عدة محافظات وبحوزتهم قرابة طن من المواد المخدرة المتنوعة بقيمة مالية بلغت أكثر من 129 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (قرابة طن من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، آيس ، كوكايين ، إستروكس، هيروين ، بودر" – أكثر من 10 آلاف قرص مخدر – 75 قطعة سلاح نارى "63 بندقية خرطوش ، 7 فرد خرطوش ، 3 طبنجات ، 2 بندقية آلية ") هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (129) مليون جنيه .

وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة .