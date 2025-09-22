منها شهادة عدم تعاطي المواد المخدرة.. الشروط الجديدة لإستخراج رخصة القيادة

أكد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، أن قائد المركبة عند تجديد رخصة القيادة عليه، أن يأتي بشهادة تثبت عدم تعاطيه المواد المخدرة.

وقال مدحت قريطم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه سيكون هناك كومسيون الطبي للرخص المهنية والمركبة الخففة والتوك توك، مؤكدا أنه سيتم عمل الكشوفات الطبية، في المراكز الطبية تحت إشراف وارة الداخلية.

وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، أن الشروط الجديدة لإستخرج رخص القيادة، بدأ تطبيقها بشكل رسمي.

وجاء القرار الذي أصدره اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمنشور في العدد رقم 210 مكرر من الجريدة الرسمية بتاريخ 21 سبتمبر 2025، بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري المشار إليه.

تنفيذ القرار اليوم

نصت المادة الرابعة من القرار على أن يتم نشره في الوقائع المصرية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره رسميًا.

وبذلك يصبح القرار نافذًا وملزمًا لكافة الجهات المختصة ولجميع طالبي استخراج وتجديد رخص القيادة.