القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

وجهت قوات حرس الحدود عددا من الضربات القاصمة ضد العناصر الإجرامية والخارجة عن القانون والمهربين على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة ، حيث أسفرت جهود قوات حرس الحدود خلال الفترة الماضية عن ضبط 147 قطعة سلاح و51 خزنة و2031 طلقة مختلفة الأعيرة، كما تم ضبط 12,6 طن من المواد المخدرة و 191900 قرص مخدر و 118,5 فدان من الزراعات المخدرة.

كما قامت قوات حرس الحدود بضبط 355 عربة مختلفة الأنواع و5 دراجات بخارية و 3 عائمات ، بالإضافة إلى ضبط 566 هاتفاً محمولاً بمشتملاته وكميات كبيرة من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية.

إحباط العديد من محاولات التنقيب العشوائي عن خام الذهب

كما تمكنت من إحباط العديد من محاولات التنقيب العشوائى عن خام الذهب حيث تم ضبط 44 طن من الأحجار التى تحتوى على خام الذهب و105 ماكينات توليد كهرباء و50 جهاز هيلتى و 25 جهاز كشف عن المعادن و 28 طن من الوقود.

وفى سياق متصل نجحت عدد من الوحدات البحرية فى التصدى لمحاولة تهريب كميات من المواد المخدرة بنطاق الأسطول الجنوبي، من خلال إكتشاف وضبط 1 فلوكة على متنها 7792 فرشاً من مخدر الحشيش و 17 لفافة من مخدر الهيدرو ، وبلغت قيمة كافة المضبوطات ما يقرب من مليار و164 مليون جنيه بدون الذراعات المخدرة، وقد تم إحالة المضبوطات إلى جهات الإختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

يأتي ذلك استمراراً لجهود القوات المسلحة فى تأمين الحدود البرية والساحلية للدولة المصرية للحفاظ على الأمن القومي المصري.