مرشح الجبهة الوطنية يقدم أوراق ترشحه عن دائرة سيدي جابر بانتخابات النواب 2025

أعلن المهندس أحمد حلمي، تقدمه بأوراق ترشحه في انتخابات مجلس النواب 2025 عن دائرة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية، تحت مظلة حزب الجبهة الوطنية، بعد تسلّمه خطاب الترشح الرسمي من الحزب استعدادًا لتقديم أوراق ترشحه.

وقال حلمي في بيان له، إن ترشحه يأتي من منطلق إيمانه بضرورة المشاركة الفاعلة في دعم الدولة المصرية في هذه المرحلة المهمة، مؤكدًا أن أولوياته خلال الفترة المقبلة ستكون التركيز على ملفات التنمية والخدمات وتحسين معيشة المواطنين في الإسكندرية، مشددًا على أن العمل النيابي بالنسبة له هو مسؤولية وطنية قبل أن يكون منافسة انتخابية، وأنه يسعى إلى أن يكون صوتًا حقيقيًا لأبناء دائرته تحت قبة البرلمان.

ويأتي ترشح حلمي ضمن خطة حزب الجبهة الوطنية للدفع بعدد من الكوادر السياسية المؤثرة في الشارع، استعدادًا لخوض منافسة قوية في الاستحقاق البرلماني المقبل.

وكان المهندس أحمد حلمي قد قدّم في وقت سابق استقالته رسميًا من حزب مصر أكتوبر، الذي شغل فيه منصب نائب رئيس الحزب والأمين العام بمحافظة الإسكندرية، قبل انضمامه إلى حزب الجبهة الوطنية.