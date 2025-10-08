قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب المستقلين الجدد يدفع بأول مرشحيه لانتخابات مجلس النواب 2025

الدكتور هشام عناني
الدكتور هشام عناني
حسن رضوان

أعلن حزب المستقلين الجدد برئاسة الدكتور هشام عناني، عن  تقدم أول مرشح للحزب في محافظة الوادي الجديد بأوراق ترشحه على مقعد الفردي بدائرة الداخلة والفرافرة، حيث تقدم أمين الحزب بالمحافظة محمد مطاوع بأوراق ترشحه.

وأكد الدكتور هشام عناني، أن الحزب سيشارك في  الانتخابات مجلس النواب للمنافسة على مقاعد الفردي فقط، ولن يدفع بمرشحين داخل أي قوائم خاصة فى ظل سياسة الاستحوذ التى تنفذها الاحزاب الكبرى لحصد النصيب الأكبر من المقاعد.

تقديم أوراق عدد من المرشحين من أبناء الحزب

وأضاف عناني أن الأيام القادمة ستشهد تقديم أوراق عدد من المرشحين من ابناء الحزب على عدد من الدوائر بعد دراسة مستفيضة حتى تكون هناك مشاركة فاعلة وفرص فوز بالمقاعد التي سنتقدم اليها.

وأكد الحزب ثقته في كوادره وقدرتهم على الأقل في الوصول إلى جولة الإعادة في اكثر من دائرة، كما حدث في انتخابات الشيوخ. 

تحفظات كثيرة على هيمنة الأحزاب الكبرى على مقاعد القوائم 

أما بخصوص هيمنه الأحزاب الكبرى واستحواذها وطريقه ادارة القائمة، قال الدكتور هشام عنانى: إن لنا تحفظات كثيرة عليها وستضر الملف السياسي.

وانطلقت صباح اليوم عملية تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، والتي تستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 15 من الشهر الجاري، وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

المستندات المطلوبة للتقدم بطلب الترشح لانتخابات مجلس النواب:

1. بيان السيرة الذاتية لطالب الترشح، موضحًا فيه خبراته العلمية والعملية، على النموذج المعد لذلك، مرفقًا به صورة شخصية حديثة مقاس 6×4.

2. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

3. بيان يوضح الصفة السياسية للمرشح، سواء كان مستقلًا أو منتميًا لحزب سياسي، وفي حالة الانتماء الحزبي تُرفق شهادة من الحزب موقعة من رئيسه وممهورة بخاتمه.

4. إقرار الذمة المالية لطالب الترشح وزوجته وأولاده القُصر.

5. صورة من المؤهل الدراسي الحاصل عليه.

6. شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو ما يفيد الإعفاء منها قانونًا، مع التأكيد على أن التصالح في قضايا الخدمة العسكرية لا يُعد إعفاءً من أدائها.

7. إيصال سداد مبلغ التأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة.

8. شهادة ميلاد مميكنة وصورة من بطاقة الرقم القومي.

9. شهادة قيد بقاعدة بيانات الناخبين صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين.

10. شهادة الاستقالة الرسمية لمن يشغل وظائف في القوات المسلحة أو الشرطة أو المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الهيئات القضائية أو الوزارات أو المحافظات أو الأجهزة الرقابية.

11. موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمرشحين من الضباط الحاليين أو السابقين بالقوات المسلحة.

12. إثبات فتح حساب بنكي للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بمكتب بريد، لإيداع التبرعات والمبالغ المخصصة للحملة الانتخابية وفقًا لضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات.

13. التقرير الطبي الذي يثبت خلو المرشح من الأمراض الجسدية أو الذهنية أو النفسية، وأنه غير متعاطٍ للمخدرات أو المسكرات.

14. إقرار بعدم صدور أحكام أو قرارات ضده، وفقًا للنموذج المعتمد من الهيئة.

حزب المستقلين الجدد الدكتور هشام عناني محافظة الوادي الجديد الانتخابات مجلس النواب

