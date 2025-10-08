قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواضع رفع اليدين في الصلاة.. 4 حالات تعرف عليها
غارات روسية تضرب سكك الحديد والطاقة.. وأوكرانيا ترد بأسر جنود وقتلى
وزير التعليم: لا يمكن فهم لغة الذكاء الاصطناعى دون إتقان قواعد البرمجة
مفاوضات شرم الشيخ ترسم ملامح المرحلة الأولى من خطة ترامب لغزة| وخبير يشرح
سعر جرامات الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025
برلمانى يتقدم بـ 7 مقترحات للحكومة لضمان الرقابة الصارمة على الأسواق
عاجل| الرئيس السيسي يشارك في إفطار احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين
مصادر: وزير الخارجية الأمريكي يحضر اجتماع باريس بشأن غزة
الجهاد: وفد الحركة يصل شرم الشيخ الليلة للمشاركة في مفاوضات غزة
الرئيس السيسي: أي تهديد لا ينبغي أن يثير قلق المصريين
الرئيس السيسى يشهد حفل تخرج دفعة جديدة بأكاديمية الشرطة ويوجّه رسائل طمأنة للمصريين
اطمئنوا يا شعب مصر.. 10رسائل قوية للرئيس السيسي من أكاديمية الشرطة
أخبار العالم

محافظة القدس تحذر من اقتحامات المستوطنين الواسعة لباحات المسجد الأقصى

محافظة القدس تحذر من اقتحامات جماعات المستوطنين الواسعة لباحات المسجد الأقصى
محافظة القدس تحذر من اقتحامات جماعات المستوطنين الواسعة لباحات المسجد الأقصى
أ ش أ

حذرت محافظة القدس، من الاقتحامات الواسعة التي نفذتها جماعات المستوطنين المتطرفة لباحات المسجد الأقصى المبارك خلال ما تسمى بـ "الأعياد اليهودية"، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال، وبمشاركة وزراء وأعضاء كنيست من اليمين الفاشي يتقدمهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي قاد اليوم /الأربعاء/، اقتحامًا جديدًا للمسجد الأقصى وأدى طقوسًا تلمودية وصلوات كهنوتية استفزازية في ساحاته، مطلقًا تصريحات عنصرية وتحريضية ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته.

واعتبرت المحافظة -في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن ذلك يعتبر لعبًا بالنار، وضربا من الجنون الذي قد يؤدي إلى ما لا تُحمد عقباه، مؤكدة أن ما جرى خلال اليومين الماضيين من اقتحام أكثر من 1000 مستوطن يوم أمس، و1300 في الفترة الصباحية من هذا اليوم فقط، يمثل تصعيدًا خطيرًا وممنهجًا ضمن مخطط تهويدي يستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، ومحاولة فرض واقع ديني جديد بقوة السلاح والعنصرية.

ولفتت المحافظة، إلى أن استمرار هذه الممارسات العدوانية قد يشعل المنطقة بأسرها بحرب دينية مفتوحة، نتيجة صمت المجتمع الدولي وعجز المؤسسات الدولية عن لجم هذا الجنون السياسي والديني الذي تقوده حكومة الاحتلال وأذرعها الاستيطانية؛ منوهة بأن المتطرفين الذين اقتحموا الأقصى لم يعودوا يتصرفون بعقل أو بمنطق، بل بدوا كمن فقدوا توازنهم وباتوا يسيرون بمنهج التحريض والكراهية والعنف.

وحمّلت المحافظة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن تداعيات هذا التصعيد الخطير، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية إلى التحرك الفوري والجاد لوقف هذه الاعتداءات السافرة على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

وأكدت محافظة القدس ، أن المسجد الأقصى المبارك هو حق خالص للمسلمين وحدهم، ولن تنجح كل محاولات الاحتلال تغيير طابعه أو تقسيمه زمانيًا أو مكانيًا، وأن أبناء القدس والشعب الفلسطيني سيبقون الدرع الحامي للمقدسات والهوية الوطنية رغم كل أشكال القمع والعدوان.

محافظة القدس جماعات المستوطنين المتطرفة المسجد الأقصى المبارك الأعياد اليهودية حماية مشددة من شرطة الاحتلال

