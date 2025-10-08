بعد الاجتماع مع حماس.. جلسة مشاورات مصرية قطرية مع الوفد الأمريكي والإسرائيلي

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، بأن الوسيطين المصري والقطري دخلا في جلسة مشاورات مع الوفد الأمريكي والإسرائيلي بعد الاجتماع مع حماس.

قالت الدكتورة منة فاروق، موفدة قناة "إكسترا نيوز" من شرم الشيخ، إن اللقاءات والجلسات الثنائية ومتعددة الأطراف بين الوفود المشاركة انطلقت منذ الصباح الباكر، في إطار متابعة تنفيذ خطة ترامب المتعلقة بالأزمة الفلسطينية.

وأوضحت فاروق خلال مداخلة عبر القناة أن رؤساء الوفود بدأوا بالتوافد إلى القاعة الرئيسية في شرم الشيخ، حيث تُعقد الجلسة العامة التي ستناقش عددًا من النقاط الجوهرية، استكمالًا لما تم طرحه في الاجتماعات السابقة خلال اليومين الماضيين.