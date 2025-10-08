الجلسة الرئيسية في شرم الشيخ تناقش نقاطا جوهرية في خطة ترامب

قالت الدكتورة منة فاروق، موفدة قناة "إكسترا نيوز" من شرم الشيخ، إن اللقاءات والجلسات الثنائية ومتعددة الأطراف بين الوفود المشاركة انطلقت منذ الصباح الباكر، في إطار متابعة تنفيذ خطة ترامب المتعلقة بالأزمة الفلسطينية.

وأوضحت فاروق خلال مداخلة عبر القناة أن رؤساء الوفود بدأوا بالتوافد إلى القاعة الرئيسية في شرم الشيخ، حيث تُعقد الجلسة العامة التي ستناقش عددًا من النقاط الجوهرية، استكمالًا لما تم طرحه في الاجتماعات السابقة خلال اليومين الماضيين.

ملفات ساخنة على طاولة المفاوضات

من أبرز الملفات المطروحة على طاولة الجلسة اليوم، التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة، إلى جانب مناقشة خطط انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع مع تحديد توقيتات واضحة لهذه الخطوة.

كما كشفت فاروق أن مصر قامت أمس بتسليم الجانب الإسرائيلي قائمة تضم أسماء كبار الأسرى الذين تطالب حركة حماس بالإفراج عنهم، وهي قائمة تضم أسماء معروفة سبق أن طرحت في جولات تفاوض سابقة، منها: مروان البرغوثي، أحمد سعدات، حسن سلامة، وآخرون، مع إبراز السؤال المطروح حاليًا حول قبول إسرائيل لهذه القائمة أو إعادة التفاوض بشأنها.

أولويات حماس في المفاوضات

وأشارت موفدة "إكسترا نيوز" إلى أن من أولويات حركة حماس التي تُطرح بقوة في الاجتماعات الحالية، إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام إلى قطاع غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي تتطلب تحركًا سريعًا.

تأتي هذه التطورات في سياق الجهود المستمرة لتحقيق تقدم في ملف السلام والأمن في المنطقة، وسط متابعة دولية وإقليمية حثيثة.