قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غرامة 5 ملايين جنيه عقوبة قبول التبرع بالدم من عديم الأهلية أو ناقصها
محافظة القدس تحذر من اقتحامات المستوطنين الواسعة لباحات المسجد الأقصى
أسعار مواد البناء في مصر اليوم 8-10-2025
"مفيش عصاية وخرطوم".. تعليمات عاجلة للمدارس بمنع ضرب الطلاب ومحاسبة المخالفين
ترامب يزور تل أبيب بعد التوقيع على اتفاق غزة
برمز «الحصان».. مرشحو حزب العدل يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب في القاهرة والشرقية وقنا وبني سويف
روسيا تتوعد.. سننفذ تجربة نووية إذا فعلت أمريكا الشيء نفسه
المستشار الألماني: لن نسمح للطائرات المسيرة بتهديد أمننا
يحدث في شرم الشيخ.. جلسة المفاوضات الرئيسية تناقش نقاطا جوهرية بخطة ترامب
منظمة الصحة العالمية: إعادة بناء النظام الصحي في غزة معركة الأمل بعد الحرب
طفرة تصنيع الهواتف في مصر.. 6 ملايين جهاز محلي لشركات عالمية خلال 2025
حماس تعلن انضمام ممثلين عن الجهاد والجبهة الشعبية لمفاوضات شرم الشيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

منظمة الصحة العالمية: إعادة بناء النظام الصحي في غزة معركة الأمل بعد الحرب

المديرة الإقليمية بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتورة حنان حسن بلخي
المديرة الإقليمية بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتورة حنان حسن بلخي
أ ش أ

أكدت المديرة الإقليمية بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتورة حنان حسن بلخي، أن إعادة بناء النظام الصحي في غزة لن تُنقِذ الأرواح فحسب، بل ستعيد الكرامة والاستقرار والأمل لمستقبلها لقد آن الأوان للانتقال من مرحلة الاستجابة للأزمات إلى مرحلة التعافي، وأن العالم يشهد أخيرًا بصيص أمل لإنهاء الحرب في غزة، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستكون معركة من نوع آخر، هدفها إعادة بناء النظام الصحي المنهار، وإنقاذ السكان من حافة المجاعة واليأس.


وأضافت الدكتورة حنان حسن بلخي - خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم /الأربعاء/ عبر تقنية زووم - أن منظمة الصحة العالمية وضعت رؤية واضحة لليوم التالي لانتهاء الصراع، تشمل إعادة تشغيل المستشفيات المنهكة وتوفير الوقود والإمدادات الأساسية، موضحة أن 14 من أصل 36 مستشفى تعمل حاليًا بشكل جزئي فقط، وسط نقص حاد في الكهرباء والمياه النظيفة والأدوية. 


وأشارت إلى أن المنظمة أوصلت أكثر من 17 مليون لتر من الوقود لضمان استمرار العمليات الجراحية والعناية بالمواليد وسلاسل تبريد اللقاحات، لكنها شددت على أن "الاحتياجات لاتزال هائلة وتتطلب استجابة عاجلة من المجتمع الدولي".


وتطرقت إلى أزمة الجوع وسوء التغذية التي تعصف بالقطاع، مؤكدة أن السلطات الصحية الفلسطينية سجّلت منذ يناير وفاة 455 شخصًا بينهم 151 طفلًا بسبب الجوع وسوء التغذية، في وقت يواجه فيه أكثر من نصف مليون شخص خطر المجاعة المباشرة.


وأوضحت أن المنظمة تدعم مراكز علاج سوء التغذية وتعمل على فتح مراكز جديدة، مشددة على أن "التعافي الحقيقي لن يتحقق إلا بإعادة بناء النظم الغذائية والمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، وهي الأسس الحقيقية للصحة العامة".


كما نعت أكثر من 1700 عامل صحي فقدوا حياتهم منذ أكتوبر 2023، مؤكدة أن "إعادة بناء النظام الصحي في غزة يجب أن تبدأ بأبنائها"، وذلك من خلال تدريب الكوادر الطبية الجديدة، وإعادة فتح الكليات الصحية، وضمان الحماية والدعم النفسي للفرق العاملة.


وقدّرت تكلفة إعادة بناء القطاع الصحي بما يزيد على 7 مليارات دولار، داعية الجهات المانحة إلى تبني تمويل مرن طويل الأمد يدعم التعافي والبنية التحتية المستدامة، بدلًا من الاكتفاء بالمساعدات الطارئة.


وشددت على أن المنظمة ستظل إلى جانب غزة كما كانت دومًا، قائلة "كنا في الميدان بعد كل قصف وانقطاع للخدمات، وسنبقى لنقود التعافي. لقد وفرنا الدعم لأكثر من 22 مليون علاج وعملية جراحية، وساهمنا في إجلاء 7800 مريض حرِج، وحمينا 600 ألف طفل من شلل الأطفال".


وفي سياق آخر، أعلنت الدكتورة حنان حسن بلخي، أن الدورة الثانية والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، التي تستضيفها القاهرة الأسبوع المقبل، بمشاركة وزراء الصحة وصنّاع السياسات وقادة الصحة من مختلف دول الإقليم ستستعرض. ملفات صحية محورية تشمل إتاحة الأدوية، وتعزيز القوى العاملة الصحية، والتصدي لتعاطي مواد الإدمان، إلى جانب التشاور الإقليمي حول تغيّر المناخ والصحة، ومشروع قرار لخفض عدد الأطفال غير الملقحين إلى النصف بحلول عام 2030.


وأكدت أن الصراع وتغير المناخ والهشاشة الاقتصادية وضعوا النظم الصحية في الإقليم تحت ضغط غير مسبوق، مشيرة إلى أن ثلث العبء الإنساني العالمي يتركز حاليًا في إقليم شرق المتوسط، من غزة إلى السودان واليمن وأفغانستان.


وقالت إن الصحة هي حجر الأساس للسلام، وإقليم شرق المتوسط رغم ما يعانيه من أزمات، يملك من التضامن والشجاعة والابتكار ما يمكن أن يقدمه للعالم. سنعيد البناء على نحوٍ أفضل، بنُظُم أكثر إنصافًا واستدامةً وقدرةً على الصمود.
 

المديرة الإقليمية بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتورة حنان حسن بلخي النظام الصحي في غزة إنهاء الحرب في غزة بناء النظام الصحي المنهار إنقاذ السكان من حافة المجاعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

أدوية لا يجب تناولها مع القهوة

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

جنيهات ذهب

تجاوز الـ 42 الفًا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

أحمد حسام ميدو

تأجيل محاكمة أحمد حسام ميدو بقضية التشهير بالحكم محمود البنا

المتهمان

الداخلية تضبط المتهمين بضرب رجل وزوجته في دمياط.. فيديو

عصام صاصا وباقي المتهمين

مش هنتفتش.. الداخلية تكشف ملابسات خناقة عصام صاصا والعاملين بملهى ليلي|فيديو

بالصور

بيطري الشرقية: تحصين 254 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

على البحر.. عبير صبري تستعرض جمالها بأحدث جلسة تصوير

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

تضامن الشرقية تنتهي من تدريب 40 رائدة لتعزيز التغذية السليمة للحوامل والأطفال

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

سوت لافتة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فيديو

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

المزيد