الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

منة عدلي القيعي تخطف الأنظار بصور رومانسية رفقة زوجها

منة منة عدلي القيعيتخطف الانظار بصور رومانسية رفقة زوجها
منة منة عدلي القيعيتخطف الانظار بصور رومانسية رفقة زوجها
رنا عصمت

شاركت الشاعرة منة عدلي القيعي متابعيها بصور جديدة من رحلتها مع زوجها يوسف حشيش.

إطلالات منة عدلى من رحلتها رفقة زوجها..

 

واعتمدت منة عدلى فى الصور على الاطلالات البسيطة و المميزة التى خطفت بها الانظار رفقة زوجها .

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض  مساحيق المكياج  بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها  الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز منة بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد منة ،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

May be an image of 5 people, segway and street
May be an image of 2 people and castle
May be an image of 2 people
May be an image of 8 people and Camogli


 

منة عدلى منة عدلى القيعى منة منة عدلي القيعيتخطف الانظار بصور رومانسية رفقة زوجها

منة عدلي القيعي تخطف الأنظار بصور رومانسية رفقة زوجها

منة منة عدلي القيعيتخطف الانظار بصور رومانسية رفقة زوجها

