عاجل| الرئيس السيسي يشارك في إفطار احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، في مأدبة الإفطار التي أقيمت على هامش احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين، بحضور عدد من كبار الشخصيات والمسئولين.

الرئيس السيسي يتابع الأوضاع الداخلية ويستعرض التحديات الإقليمية

وخلال الإفطار، تبادل الرئيس أطراف الحديث مع كبار المدعوين، حيث تطرق النقاش إلى تطورات الأوضاع الداخلية، وجهود الدولة في مختلف المجالات، إلى جانب آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

احتفال مميز بمناسبة تخريج دفعات جديدة من أكاديمية الشرطة

ويأتي هذا الاحتفال في إطار تقليد سنوي تقيمه الأكاديمية احتفاءً بتخريج دفعات جديدة من رجال الشرطة، الذين سينضمون إلى صفوف العمل الأمني لخدمة الوطن والمواطنين.