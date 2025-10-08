قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

عاجل| الرئيس السيسي يشارك في إفطار احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
منار عبد العظيم

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، في مأدبة الإفطار التي أقيمت على هامش احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين، بحضور عدد من كبار الشخصيات والمسئولين.

الرئيس السيسي يتابع الأوضاع الداخلية ويستعرض التحديات الإقليمية

وخلال الإفطار، تبادل الرئيس أطراف الحديث مع كبار المدعوين، حيث تطرق النقاش إلى تطورات الأوضاع الداخلية، وجهود الدولة في مختلف المجالات، إلى جانب آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

احتفال مميز بمناسبة تخريج دفعات جديدة من أكاديمية الشرطة

ويأتي هذا الاحتفال في إطار تقليد سنوي تقيمه الأكاديمية احتفاءً بتخريج دفعات جديدة من رجال الشرطة، الذين سينضمون إلى صفوف العمل الأمني لخدمة الوطن والمواطنين.

الرئيس السيسي السيسي أكاديمية الشرطة

منة عدلي القيعي تخطف الأنظار بصور رومانسية رفقة زوجها
بيطري الشرقية: تحصين 254 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

على البحر.. عبير صبري تستعرض جمالها بأحدث جلسة تصوير

تضامن الشرقية تنتهي من تدريب 40 رائدة لتعزيز التغذية السليمة للحوامل والأطفال

المزيد

