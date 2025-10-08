قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاوضات شرم الشيخ ترسم ملامح المرحلة الأولى من خطة ترامب لغزة| وخبير يشرح
سعر جرامات الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025
برلمانى يتقدم بـ 7 مقترحات للحكومة لضمان الرقابة الصارمة على الأسواق
عاجل| الرئيس السيسي يشارك في إفطار احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين
مصادر: وزير الخارجية الأمريكي يحضر اجتماع باريس بشأن غزة
الجهاد: وفد الحركة يصل شرم الشيخ الليلة للمشاركة في مفاوضات غزة
الرئيس السيسي: أي تهديد لا ينبغي أن يثير قلق المصريين
الرئيس السيسى يشهد حفل تخرج دفعة جديدة بأكاديمية الشرطة ويوجّه رسائل طمأنة للمصريين
اطمئنوا يا شعب مصر.. 10رسائل قوية للرئيس السيسي من أكاديمية الشرطة
الدردير ينشر صورة لزيارة نجوم الزمالك القدامي للمعلم حسن شحاته
كلاسيكو الأرض.. هل يشارك لامين يامال ضد ريال مدريد؟
منار عبد العظيم

في يوم مميز يحمل معه الاحتفال باليوبيل الذهبي لأكاديمية الشرطة، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية، حاملاً في كلمته رسائل طمأنة وأمل موجهة لكل المصريين داخل الوطن وخارجه.

ووسط تحديات إقليمية ودولية، وأجواء من الحذر والترقب في مفاوضات إنهاء حرب غزة، أطلق الرئيس سلسلة من التصريحات التي تحمل دفعة معنوية عالية وتطمينات واضحة على الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد، مؤكداً أن مصر أقوى بوحدتها وتكاتف شعبها. 

في التقرير التالي نستعرض أبرز 10 رسائل من الرئيس السيسي خلال هذا الحدث الوطني الكبير.

1. تهنئة خاصة لأكاديمية الشرطة في عيدها الذهبي

افتتح الرئيس السيسي كلمته بالتهنئة القلبية لأكاديمية الشرطة التي تحتفل بمرور خمسين عامًا على تأسيسها، مشيدًا بالجهود التي بذلها القائمون عليها والخريجون الذين يؤدون دورًا هامًا في حفظ الأمن والاستقرار في مصر. 

كما دعا الأكاديمية العسكرية لتوفير فرص تفاعل وتعايش بين طلاب الجامعات وأبناء الشرطة والجيش لتقوية الروابط الوطنية.

2. طمأنة المصريين على الأوضاع الأمنية والاقتصادية

وجّه الرئيس رسالة طمأنة للشعب المصري، مؤكدًا أن الأوضاع الأمنية مستقرة وأن الدولة تسير في مسار إيجابي، مع تحسن يومي في المؤشرات الاقتصادية.

 وقال: "لا داعي للقلق من أي تحدٍ أو تهديد طالما نحن متماسكون ووحدتنا قوية."

3. مصر تواجه تحديات صعبة لكنها تتخطاها

تطرق الرئيس السيسي إلى ما مرت به مصر من ظروف صعبة منذ عام 2013، مؤكداً أن الشعب المصري كان دومًا درعًا وسداً منيعًا أمام موجات الإرهاب ومحاولات الإخلال بالأمن، معربًا عن شكره واعتزازه بجهود كل المصريين في تجاوز هذه المحن.

4. الاستعداد لمواجهة كل التحديات المقبلة

أكد الرئيس أن مصر جاهزة لمواجهة أي تحديات مستقبلية سواء اقتصادية أو أمنية، وأن الشعب المصري سيظل دائمًا قويًا بفضل تماسكه وصبره، مضيفًا: "أي تحدٍ نواجهه، نستطيع تجاوزه بفضل الله ثم بتكاتفنا."

5. جهود مصر الحثيثة لإنهاء حرب غزة

أوضح السيسي أن مصر لم تتوقف خلال العامين الماضيين عن العمل على التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة، مشيدًا بالجهود المشتركة مع الولايات المتحدة وقطر، ومثمّنًا دور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في دفع المفاوضات قدماً.

6. مفاوضات شرم الشيخ فرصة لإنهاء الحرب

أكد الرئيس أن مفاوضات شرم الشيخ تُعد فرصة حقيقية لإنهاء الحرب في غزة وبدء إعادة إعمار القطاع، داعيًا الرئيس ترامب إلى حضور مراسم توقيع الاتفاق في مصر إذا ما تم التوصل إليه، ومشدداً على أهمية هذه الجولة الأخيرة.

7. التزام مصر بحقوق الشعب الفلسطيني

جدد السيسي التأكيد على التزام مصر التاريخي بحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن فرص تطبيق حل الدولتين ستزداد بعد انتهاء الحرب وبدء إعادة الإعمار في غزة والضفة الغربية.

8. رسالة تقدير للرئيس الأمريكي ترامب

وجه الرئيس رسالة شكر وتقدير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معبراً عن احترامه لإرادة ترامب الحقيقية في إنهاء الحرب، مطالبًا إياه بالاستمرار في جهوده ودعمه للمفاوضات لتحقيق السلام.

9. إشادة بالشرطة والجيش وأسرهم

وجه الرئيس التحية والتقدير لأسر طلبة أكاديمية الشرطة الذين يقدمون الدعم الكبير لابنائهم، كما حث الخريجين على أن يكونوا قدوة ومثالاً في حماية أمن الوطن، مستعرضًا الدور الكبير الذي تلعبه الأجهزة الأمنية في حفظ استقرار البلاد.

10. رسالة أمل وتفاؤل للمستقبل

اختتم الرئيس كلمته برسالة أمل: “الرهان كان عليكم دائمًا، وشعبنا أصيل وكريم. القادم أفضل لمصر، ولا أحد يستطيع أن يضر بلدنا طالما أنتم على قلب رجل واحد.”

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

محكمة طنطا

في أول يوم تقديم .. خناقة بين مرشحي مجلس النواب وأنصارهم أمام أبواب محكمة طنطا

جيس ثوروب

أول قرار من جيس ثوروب قبل توليه مهمه تدريب الأهلي

أرشيفية

أخو مراته خلص عليه.. تفاصيل مثيرة في إنهاء حياة شاب بمنشأة القناطر

أحمد حسام ميدو

تأجيل محاكمة أحمد حسام ميدو بقضية التشهير بالحكم محمود البنا

المتهمان

الداخلية تضبط المتهمين بضرب رجل وزوجته في دمياط.. فيديو

منة عدلي القيعي تخطف الأنظار بصور رومانسية رفقة زوجها

بيطري الشرقية: تحصين 254 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

على البحر.. عبير صبري تستعرض جمالها بأحدث جلسة تصوير

تضامن الشرقية تنتهي من تدريب 40 رائدة لتعزيز التغذية السليمة للحوامل والأطفال

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

