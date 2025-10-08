المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي بأكاديمية الشرطة تؤكد ثقة القيادة في وعي المصريين

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الاستمرار في دعم الجهود السياسية في غزة وزيارة مصر بعد تحقيق التهدئة، تمثل رسالة سلام وقوة في الوقت نفسه، وتعكس حرص مصر على الانفتاح والتواصل مع جميع الأطراف الفاعلة دوليا من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضح فرحات أن حديث الرئيس السيسي عن الأوضاع في غزة خلال كلمته في احتفال أكاديمية الشرطة بتخريج دفعة جديدة من الطلاب، يجسد الموقف المصري الثابت في دعم الشعب الفلسطيني، ورفض العدوان، والسعي الدؤوب لوقف إطلاق النار وإغاثة المدنيين، مشيرا إلى أن هذا الموقف نابع من ثوابت السياسة المصرية التي تقوم على الحفاظ على استقرار المنطقة والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن كلمة الرئيس السيسي جاءت شاملة ومعبرة عن روح المرحلة التي تعيشها مصر، حيث تضمنت رسائل واضحة للداخل والخارج، تحمل في مضمونها الثقة والطمأنينة ووضوح الرؤية، مشيرا إلى أن إشادة الرئيس بنعمة الأمن والأمان تعكس إدراكا عميقا لما تنعم به مصر من استقرار بفضل وحدة شعبها وتماسك مؤسساتها رغم ما تشهده المنطقة من اضطرابات وصراعات.

وأضاف فرحات أن تأكيد الرئيس السيسي على أنه “لا مجال للقلق طالما المصريون متحدون” يجسد إيمانه بوعي الشعب المصري وصلابته في مواجهة التحديات، ويعكس الثقة المتبادلة بين القيادة والشعب، وهي الركيزة التي حافظت على استقرار الدولة في أصعب المراحل.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن كلمة الرئيس تضمنت أيضا إشارات اقتصادية مهمة، أكدت أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو البناء والتنمية رغم التحديات العالمية، وأن مصر، بسياساتها المتوازنة ورؤيتها الواقعية، قادرة على حماية أمنها القومي، ودعم أشقائها الفلسطينيين، والمضي في طريق التنمية والسلام بثقة واقتدار.