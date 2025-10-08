الرئيس السيسي يوجه بإجراء معايشة لطلاب الجامعات بالأكاديمية العسكرية والشرطة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إجراء معايشة لطلاب الجامعات مع طلاب الأكاديمية العسكرية وأكاديمية الشرطة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة المصرية.

هذه الخطوة تندرج ضمن سلسلة من المبادرات التي يسعى الرئيس السيسي من خلالها إلى بناء جسور تواصل وتعاون بين الأجيال الشابة ومؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية، في سبيل تعزيز الحس الوطني وتنمية القدرات الفردية في مختلف المجالات.

الاحتفال بذكرى تأسيس أكاديمية الشرطة

في يوم 8 أكتوبر 2025، شارك الرئيس السيسي في حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، الذي جاء تزامنًا مع احتفال الأكاديمية بمرور 50 عامًا على تأسيسها.

خلال الحفل، قام الرئيس بتهنئة الخريجين، مشيرًا إلى أن هذا اليوم يشهد تحقُّق إنجازات كبيرة لمصر، لافتًا إلى الدور الهام الذي تقوم به أكاديمية الشرطة في تأهيل رجال الأمن.

دعوة الرئيس لإجراء معايشة بين طلاب الجامعات والأكاديميات العسكرية

في كلمته خلال الحفل، تطرق الرئيس السيسي إلى أهمية بناء التلاحم بين الشعب المصري ومؤسسات الدولة، داعيًا إلى ضرورة أن يتمكن طلاب الجامعات من إجراء معايشة عملية في الأكاديمية العسكرية وأكاديمية الشرطة. وتهدف هذه المعايشة إلى تعزيز فهم الطلاب لمهام قوات الجيش والشرطة، والاطلاع عن كثب على التحديات اليومية التي يواجهها رجال الأمن في تأمين واستقرار الوطن.

فرص التفاعل بين طلاب الجامعات والأكاديميات

الرئيس السيسي اقترح أن يُتاح لطلاب الجامعات فرصة التعايش مع طلاب الأكاديميات العسكرية وأكاديمية الشرطة لمدة أسبوع أو أكثر.

هذه الفرصة تعتبر وسيلة لتوطيد العلاقة بين الأجيال الشابة والمؤسسات الأمنية والعسكرية، وتعزز من قدرة الطلاب على فهم أهمية الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات في حماية أمن مصر واستقرارها.