قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أردوغان: على إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة فورا والالتزام بمقترح ترامب
الرسوم مفاجأة.. شروط وطرق التسجيل على موقع الهجرة العشوائية لأمريكا 2026
محلل سياسي: ملف الأسرى محور المفاوضات الأهم والأكثر تعقيدا
ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
محمد صلاح على موعد مع التاريخ أمام جيبوتي في تصفيات كأس العالم
السعودية ومصر - مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8-10-2025 والقنوات الناقلة
موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة
الرئيس السيسي يوجه بإجراء معايشة لطلاب الجامعات بالأكاديمية العسكرية والشرطة
وزير الزراعة يبحث مع وفد نيجيري رفيع المستوى تعزيز التعاون ونقل الخبرات
حماس تكشف موقفها من إمكانية الاستعانة بقوات تركية في غزة
كونوا سندا للمواطنين.. كلمة وزير الداخلية في حفل تخريج دفعة من طلاب أكاديمية الشرطة
الرئيس السيسي يشكر الله على سلام مصر: الاستقرار ثمرة جهد مؤسسات الدولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي يوجه بإجراء معايشة لطلاب الجامعات بالأكاديمية العسكرية والشرطة

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
منار عبد العظيم

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إجراء معايشة لطلاب الجامعات مع طلاب الأكاديمية العسكرية وأكاديمية الشرطة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة المصرية. 

هذه الخطوة تندرج ضمن سلسلة من المبادرات التي يسعى الرئيس السيسي من خلالها إلى بناء جسور تواصل وتعاون بين الأجيال الشابة ومؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية، في سبيل تعزيز الحس الوطني وتنمية القدرات الفردية في مختلف المجالات.

الاحتفال بذكرى تأسيس أكاديمية الشرطة

في يوم 8 أكتوبر 2025، شارك الرئيس السيسي في حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، الذي جاء تزامنًا مع احتفال الأكاديمية بمرور 50 عامًا على تأسيسها.

 خلال الحفل، قام الرئيس بتهنئة الخريجين، مشيرًا إلى أن هذا اليوم يشهد تحقُّق إنجازات كبيرة لمصر، لافتًا إلى الدور الهام الذي تقوم به أكاديمية الشرطة في تأهيل رجال الأمن.

دعوة الرئيس لإجراء معايشة بين طلاب الجامعات والأكاديميات العسكرية

في كلمته خلال الحفل، تطرق الرئيس السيسي إلى أهمية بناء التلاحم بين الشعب المصري ومؤسسات الدولة، داعيًا إلى ضرورة أن يتمكن طلاب الجامعات من إجراء معايشة عملية في الأكاديمية العسكرية وأكاديمية الشرطة. وتهدف هذه المعايشة إلى تعزيز فهم الطلاب لمهام قوات الجيش والشرطة، والاطلاع عن كثب على التحديات اليومية التي يواجهها رجال الأمن في تأمين واستقرار الوطن.

فرص التفاعل بين طلاب الجامعات والأكاديميات

الرئيس السيسي اقترح أن يُتاح لطلاب الجامعات فرصة التعايش مع طلاب الأكاديميات العسكرية وأكاديمية الشرطة لمدة أسبوع أو أكثر. 

هذه الفرصة تعتبر وسيلة لتوطيد العلاقة بين الأجيال الشابة والمؤسسات الأمنية والعسكرية، وتعزز من قدرة الطلاب على فهم أهمية الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات في حماية أمن مصر واستقرارها.

الرئيس السيسي أكاديمية الشرطة تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من حريق السيارة بسوهاج

احتراق سيارة ملاكي بها مبالغ مالية ضخمة بصحراوي سوهاج.. صور

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

إجراءات نقل جثمان مواطن

القنصلية المصرية بالرياض تنهي إجراءات نقل جثمان مواطن توفي في حادث مروري |صور

أدوية لا يجب تناولها مع القهوة

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

جاتوسو

مدرب منتخب إيطاليا: نأسف لمعاناة غزة ولكننا مُضطرون للعب ضد إسرائيل

ترشيحاتنا

أشرف عبد الباقي مع معنز التوني

أشرف عبد الباقي يكشف أسرار حياته الفنية مع معتز التوني

شيرين عبد الوهاب

في عيد ميلادها.. زيجات شيرين عبد الوهاب وسر خلافها مع الهضبة

فيلم Run

الموعد الرسمي لطرح فيلم الإثارة الجديد Run

بالصور

سوت لافتة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

في عيد ميلادها الـ 44 .. 10 صور أثارت ضجة لـ روبي

روبي
روبي
روبي

طريقة عمل بابا غنوج.. سر الطعم الأصلي في المنزل

طريقة عمل بابا غنوج
طريقة عمل بابا غنوج
طريقة عمل بابا غنوج

دراسة جديدة تحذر: تأجيل أول فحص ماموجرام يزيد خطر الوفاة بسرطان الثدي 40%

ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟
ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟
ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟

فيديو

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

المزيد