دعـ.ارة أون لاين.. القبض على سيدة ورجل يروجان لممارسة الرذيـ.لة بالإسكندرية
تاريخ مواجهات مصر ضد جيبوتي قبل موقعة حسم التأهل للمونديال
الأوقاف تنظّم ندوات علمية حول انتصارات أكتوبر بـ 1860مسجدا بالتعاون مع الأزهر
الداخلية تكشف تفاصيل التعدي على سيدة وتصويرها عـ.ـارية في البحيرة
مجزرة في مستشفي الفاشر.. مقتل 12 شخصا وإصابة 17 آخرين في قصف للدعم السريع
أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الأربعاء 8-10-2025
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة جيبوتي في تصفيات المونديال
الأكبر في تاريخ الصناعة البحرية.. تدشين القاطرتين عزم 3 و4 بقناة السويس
إفشال مخططات الإرهاب على الطاوِلة.. 10 رسائل لوزير الداخلية من أكاديمية الشرطة
القبض على 6 طلاب تعدوا على آخرين أمام مدرسة بالتجمع
رؤساء الوفود يصلون إلى القاعة الرئيسية بشرم الشيخ استعدادًا لمناقشة خطة ترامب
أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته
الرئيس السيسي من أكاديمية الشرطة: لا تقلقوا من أي تهديد.. مصر بخير وشعبها أقوى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
منار عبد العظيم

 في إطار احتفالية تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة طمأنينة قوية للمصريين، مؤكدًا أن مصر ستظل صامدة أمام أي تحديات أو تهديدات طالما أن الشعب المصري متحد ومتكاتف.

وقال الرئيس السيسي: "أي تحدٍ أو تهديد متقلقوش منه يا مصريين، طول ما إحنا مع بعض، مفيش حد يقدر يعملنا حاجة."، مؤكدًا أن تماسك الشعب المصري هو الخط الدفاعي الأقوى في مواجهة أي محاولات للإضرار بوطننا.

تحسن الأوضاع الاقتصادية بفضل الشعب

وتطرق الرئيس السيسي إلى الأوضاع الاقتصادية الحالية، مؤكدًا أن "مفيش دولة مشاكها بتنتهي للأبد، والأوضاع الاقتصادية تتحسن بفضل صبركم ووحدتكم." وأوضح أن رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها مصر، إلا أن الشعب المصري كان له دور محوري في تخطي تلك الأزمات وتحقيق التحسن المستمر في الأوضاع الاقتصادية.

مرّت علينا ظروف صعبة... ولكن الأمور تسير بشكل طيب

وفي حديثه عن التحديات التي مر بها الوطن منذ عام 2013، قال الرئيس السيسي: "مرّت علينا ظروف صعبة منذ 2013، لكن بفضل الله ثم الشعب المصري، الأمور تسير بشكل طيب." مشددًا على أن عزيمة الشعب المصري هي من جعلت البلاد تتجاوز أصعب الفترات وتواصل مسيرتها نحو الاستقرار والنمو.

التغلب على أي تحدٍ اقتصادي

وفيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية الحالية، أكد الرئيس السيسي أن مصر قادرة على مواجهة أي صعوبة قائلاً: "أي تحدٍ في الأسعار أو غيرها، نستطيع تجاوزه ونتغلب عليه بفضل الله."، مشيرًا إلى أن الحكومة والشعب قادران على التغلب على أي أزمات اقتصادية بالتعاون والوحدة.

في ختام كلمته، أكد الرئيس السيسي على أهمية استمرار دعم الشعب المصري للوطن والمشاركة الفاعلة في بناء مصر المستقبل. كما دعا جميع المصريين إلى أن يظلوا يقظين وأن يستمروا في العطاء من أجل الحفاظ على استقرار الوطن وأمنه.

الرئيس السيسي السيسي دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية الشرطة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

