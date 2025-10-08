الرئيس السيسي من أكاديمية الشرطة: لا تقلقوا من أي تهديد.. مصر بخير وشعبها أقوى

في إطار احتفالية تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة طمأنينة قوية للمصريين، مؤكدًا أن مصر ستظل صامدة أمام أي تحديات أو تهديدات طالما أن الشعب المصري متحد ومتكاتف.

وقال الرئيس السيسي: "أي تحدٍ أو تهديد متقلقوش منه يا مصريين، طول ما إحنا مع بعض، مفيش حد يقدر يعملنا حاجة."، مؤكدًا أن تماسك الشعب المصري هو الخط الدفاعي الأقوى في مواجهة أي محاولات للإضرار بوطننا.

تحسن الأوضاع الاقتصادية بفضل الشعب

وتطرق الرئيس السيسي إلى الأوضاع الاقتصادية الحالية، مؤكدًا أن "مفيش دولة مشاكها بتنتهي للأبد، والأوضاع الاقتصادية تتحسن بفضل صبركم ووحدتكم." وأوضح أن رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها مصر، إلا أن الشعب المصري كان له دور محوري في تخطي تلك الأزمات وتحقيق التحسن المستمر في الأوضاع الاقتصادية.

مرّت علينا ظروف صعبة... ولكن الأمور تسير بشكل طيب

وفي حديثه عن التحديات التي مر بها الوطن منذ عام 2013، قال الرئيس السيسي: "مرّت علينا ظروف صعبة منذ 2013، لكن بفضل الله ثم الشعب المصري، الأمور تسير بشكل طيب." مشددًا على أن عزيمة الشعب المصري هي من جعلت البلاد تتجاوز أصعب الفترات وتواصل مسيرتها نحو الاستقرار والنمو.

التغلب على أي تحدٍ اقتصادي

وفيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية الحالية، أكد الرئيس السيسي أن مصر قادرة على مواجهة أي صعوبة قائلاً: "أي تحدٍ في الأسعار أو غيرها، نستطيع تجاوزه ونتغلب عليه بفضل الله."، مشيرًا إلى أن الحكومة والشعب قادران على التغلب على أي أزمات اقتصادية بالتعاون والوحدة.

في ختام كلمته، أكد الرئيس السيسي على أهمية استمرار دعم الشعب المصري للوطن والمشاركة الفاعلة في بناء مصر المستقبل. كما دعا جميع المصريين إلى أن يظلوا يقظين وأن يستمروا في العطاء من أجل الحفاظ على استقرار الوطن وأمنه.