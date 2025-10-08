الرئيس السيسي: تلقيت أنباء مشجعة حول مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أننا واجهنا ظروفا صعبة منذ 2013 لكن بفضل الشعب المصري تم التغلب عليها، وتمكنا من التغلب على موجات الإرهاب القاسي الذي هدد بلدنا طوال سنوات.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حضوره حفل تخريج الدفعة الجديدة لطلاب أكاديمية الشرطة، أن مصر لم تتوقف منذ عامين لإيجاد حل لوقف إطلاق النار في غزة، وأن شرم الشيخ تستضيف مفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة، وتلقيت أنباء مشجعة حول مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.



كما قال " أدعو الرئيس الأمريكي ترامب لحضور توقيع اتفاق غزة في مصر حال التوصل إليه وأطالبه بمواصلة دعمه للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة".



وأشار إلى أن الرئيس ترامب أرسل مبعوثيه بتكليف واضح بالعمل على إنهاء حرب غزة، ونثمن جهود الرئيس الأمريكي ترامب لإنهاء الحرب على غزة ومصر حريصة على التفاعل الإيجابي مع القضية الفلسطينية ونبذل جهودا لم تتوقف لإنهاء الحرب على غزة.





وأوضح أن الدولة المصرية تستطيع تجاوز أي تحد والتصدي لأي خطر، ونستطيع تجاوز التحديات بوحدة المصريين وتماسكهم وصلابتهم، وأن الوضع الاقتصادي في تحسن والأمور تسير جيدا.



وتشهد أكاديمية الشرطة، تخريج دفعة جديدة من طلابها، حيث تعد صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال.

وسعت الأكاديمية إلى تطوير بنيتها التحتية والتعليمية والتدريبية بشكل غير مسبوق، من أجل تخريج ضباط يمتلكون الكفاءة والمعرفة والقدرة على التعامل مع الواقع الأمني المتغير.