محافظة القدس تحذر من اقتحامات المستوطنين الواسعة لباحات المسجد الأقصى
أسعار مواد البناء في مصر اليوم 8-10-2025
"مفيش عصاية وخرطوم".. تعليمات عاجلة للمدارس بمنع ضرب الطلاب ومحاسبة المخالفين
ترامب يزور تل أبيب بعد التوقيع على اتفاق غزة
برمز «الحصان».. مرشحو حزب العدل يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب في القاهرة والشرقية وقنا وبني سويف
روسيا تتوعد.. سننفذ تجربة نووية إذا فعلت أمريكا الشيء نفسه
المستشار الألماني: لن نسمح للطائرات المسيرة بتهديد أمننا
يحدث في شرم الشيخ.. جلسة المفاوضات الرئيسية تناقش نقاطا جوهرية بخطة ترامب
منظمة الصحة العالمية: إعادة بناء النظام الصحي في غزة معركة الأمل بعد الحرب
طفرة تصنيع الهواتف في مصر.. 6 ملايين جهاز محلي لشركات عالمية خلال 2025
حماس تعلن انضمام ممثلين عن الجهاد والجبهة الشعبية لمفاوضات شرم الشيخ
الوطنية للانتخابات: إقبال كبير على لجان الترشح في أول أيام تلقي طلبات سباق النواب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

عمرو الشلمة: رسائل الرئيس السيسي تؤكد صلابة الدولة ووحدة الشعب

النائب عمرو الشلمة، عضو مجلس الشيوخ
النائب عمرو الشلمة، عضو مجلس الشيوخ
عبد الرحمن سرحان

أشاد النائب عمرو الشلمة، عضو مجلس الشيوخ، بالرسائل القوية التي وجّهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في احتفال تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة، مؤكدًا أنها رسائل ثقة ووعي ومسؤولية، تعكس عمق رؤية القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري وحماية الدولة من الداخل والخارج.

وقال الشلمة في بيان صحفي له، إن كلمة الرئيس حملت مضامين وطنية بالغة الأهمية، أبرزها الإشادة بدور مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية في حماية الوطن، والتأكيد على أن قوة مصر الحقيقية تكمن في وعي شعبها ووحدته، مشيرًا إلى أن هذه الرسائل تُعد خريطة طريق لتعزيز روح الانتماء الوطني وترسيخ قيم الولاء لدى الأجيال الجديدة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مبادرة الرئيس السيسي الخاصة بإتاحة معايشة طلاب الجامعات داخل الأكاديميات العسكرية والشرطية تمثل خطوة نوعية لتعميق مفهوم الدولة الواحدة، وإعلاء قيمة الانضباط والعمل الجماعي لدى الشباب، بما يسهم في بناء جيل واعٍ بقضايا وطنه ومشارك في حماية مستقبله.

وأكد الشلمة، أن الرئيس السيسي قدّم خلال كلمته رسالة طمأنينة للمصريين حين أكد أن “مصر بخير بفضل وعي شعبها”، وهي عبارة تختصر فلسفة القيادة في إدارة الأزمات وتجاوز التحديات بروح جماعية ومسؤولية وطنية.

وقال إن مصر تمضي بثقة نحو التنمية الشاملة والإصلاح الحقيقي، وأن وعي القيادة السياسية وصلابة الشعب يمثلان الدرع الذي لا يُكسر في وجه أي تحدٍ داخلي أو خارجي، مؤكدًا أن تلاحم المصريين حول قيادتهم هو سر بقاء الدولة واستمرار قوتها.

الرئيس عبد الفتاح السيسي طلبة أكاديمية الشرطة القيادة السياسية مؤسسات الدولة الأمنية النائب عمرو الشلمة

