نائب: كلمة الرئيس السيسي بأكاديمية الشرطة جسدت قوة الدولة ووحدة شعبها

أشاد النائب محمد عبدالعال أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بالكلمة المهمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة.

واكد أنها جاءت شاملة وواضحة، وحملت العديد من الرسائل الوطنية والسياسية والإنسانية المهمة، والتي تجسد رؤية القيادة السياسية في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها العالم والمنطقة.

وقال أبو النصر، في بيان له اليوم ، إن الرئيس السيسي حرص خلال كلمته على التأكيد أن قوة وصلابة الشعب المصري ووحدته هي سر تماسك الدولة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مشددًا على أن المصريين دائمًا يقفون صفًا واحدًا خلف دولتهم وجيشهم وقيادتهم السياسية من أجل عبور كل الأزمات وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن دعوة الرئيس السيسي للمواطنين إلى التكاتف والوقوف خلف مؤسسات الدولة الوطنية تمثل دعوة صادقة للحفاظ على استقرار الوطن ومكتسباته، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية التي تواجه مصر والمنطقة.

وأوضح أبو النصر، أن كلمة الرئيس تضمنت أيضًا رسائل مهمة بشأن الأوضاع في غزة، حيث دعا حركة حماس إلى انتهاز فرصة المفاوضات لتحقيق السلام وإنهاء الحرب، مؤكدًا أمله في أن يُتوج الجهد المصري والإقليمي بـ إنهاء الحرب قريبًا، وإطلاق سراح الرهائن، وإدخال المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة.

كما أشاد النائب، بدعوة الرئيس السيسي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لزيارة مصر حال الوصول إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة، معتبرًا أن هذه الدعوة تحمل دلالات إنسانية وسياسية عميقة، وتؤكد الدور المصري الرائد في دعم جهود السلام والاستقرار في المنطقة.

واختتم النائب محمد عبدالعال أبو النصر بيانه بالتأكيد على أن كلمة الرئيس السيسي تعكس حكمة القيادة السياسية وبعد نظرها في التعامل مع الملفات الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى أن مصر ماضية بثقة في طريقها نحو التنمية والبناء، بفضل وحدة شعبها ووعي مؤسساتها وقوة جيشها، وأننا نقف بكل قوة خلف القيادة السياسية، داعمين لكل الخطوات الوطنية الرامية إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز التنمية، وصون الأمن القومي المصري.