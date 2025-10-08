قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

آية التيجي

رغم أن القهوة تُعد من أكثر المشروبات انتشارًا حول العالم، إذ يبدأ بها ملايين الأشخاص يومهم، فإن دراسات حديثة حذّرت من أن تناولها بالتزامن مع بعض الأدوية الشائعة قد يؤدي إلى تفاعلات دوائية خطيرة، ويؤثر على امتصاص العقار أو يضاعف آثاره الجانبية.

 وقد يتفاعل الكافيين الموجود في القهوة مع أدوية البرد، القلب، الغدة الدرقية، مضادات الاكتئاب، ومسكنات الألم، مما يعرض المريض لمضاعفات صحية غير متوقعة.

وهناك أدوية لا يجب تناولها مع القهوة، وفقا لما نشر في موقع Times Now Health، وتشمل ما يلي :

- أدوية البرد والإنفلونزا:
يحذر الأطباء من شرب القهوة أثناء تناول أدوية البرد والإنفلونزا لاحتوائها على مادة السودوإيفيدرين المنبهة للجهاز العصبي، ما قد يؤدي إلى:

توتر شديد وأرق

صداع وتسارع ضربات القلب

ارتفاع ضغط الدم وزيادة حرارة الجسم
كما أن الاستخدام المتكرر قد يرفع مستويات السكر في الدم، ويؤثر سلبًا على مرضى الربو الذين يستخدمون أدوية تحتوي على "الثيوفيلين".

- أدوية القلب وضغط الدم:
الكافيين يرفع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب بشكل مؤقت، مما قد يقلل فعالية أدوية الضغط ويعرض المريض لمضاعفات.
ينصح الأطباء بتجنب القهوة أثناء تناول أدوية القلب أو الفصل بينهما بفارق زمني لا يقل عن ساعتين.

- أدوية الغدة الدرقية:
تُعد أدوية الغدة حساسة جدًا لطريقة الامتصاص، وتشير الدراسات إلى أن شرب القهوة قبل الدواء مباشرة قد يقلل امتصاصه بنسبة تصل إلى 50%، بسبب تأثيرها على حركة الأمعاء أو ارتباطها بجزيئات الدواء داخل المعدة.
لذلك، يُنصح بانتظار ساعة كاملة بعد تناول الدواء قبل شرب القهوة.

- مضادات الاكتئاب والأدوية النفسية:
تفاعلات القهوة مع الأدوية النفسية قد تكون معقدة، إذ تؤدي إلى:

ضعف امتصاص مضادات الاكتئاب مثل مثبطات السيروتونين الانتقائية.

ارتفاع مستويات أدوية الذهان في الدم بنسبة تصل إلى 97%، ما يزيد خطر النعاس، الارتباك، وضعف التركيز.

- مسكنات الألم:
بعض المسكنات مثل الأسبرين والباراسيتامول تحتوي أصلًا على الكافيين لتعزيز فعاليتها، لكن تناولها مع القهوة قد يسرّع امتصاصها بشكل مفرط ويزيد من خطر تهيج أو نزيف المعدة خاصة مع الاستخدام الطويل.

نصيحة الخبراء

وينصح الأطباء باستشارة الطبيب أو الصيدلي قبل شرب القهوة مع أي دواء، والحرص على الفصل الزمني بين الدواء والمشروب، خصوصًا في حالة أمراض القلب أو الغدة الدرقية أو الاضطرابات النفسية، لتجنب أي تفاعلات قد تهدد الصحة.

