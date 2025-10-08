المدرب الصربي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك: لم يتواصل معي أحد حتى الآن

تحدّث المدرب الصربي زوران مانولوفيتش عن حقيقة المفاوضات التي ربطت اسمه بنادي الزمالك لتولي مهمة تدريب الفريق حال رحيل يانيك فيريرا.

وربطت تقارير صحفية اسم المدرب الصربي زوران مانولوفيتش بتدريب نادي الزمالك في حال رحيل البرتغالي يانيك فيريرا عن القيادة الفنية للفريق.

وقال زوران في تصريحات خاصة لبرنامج "ستاد المحور" الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور: "تدريب نادي الزمالك؟ كل شيء وارد في كرة القدم، لكني ما زلت مرتبطًا بعقد مع نادي السويحلي الليبي".

وأضاف المدرب الصربي: "حتى الآن أنا مستمر في تدريب نادي السويحلي، ولم يتواصل معي أحد من مسؤولي الزمالك لتولي تدريب الفريق".

وتابع: "إذا تلقيت عرضًا رسميًا من نادي الزمالك، بالتأكيد سأوافق على تدريبه، بشرط أن تكون بنود العقد مناسبة".

واختتم مانولوفيتش تصريحاته قائلًا: "كما أكدت، كل شيء وارد في كرة القدم، وسنرى ما سيحدث خلال الفترة المقبلة".