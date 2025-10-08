قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قيادي بـ«فتح»: نأمل أن تفضي مفاوضات شرم الشيخ لوقف فوري ونهائي لإطلاق النار بغزة|فيديو
سفير مصر الأسبق بإسرائيل: العقد الاجتماعي في دولة الاحتلال تفكك.. وفكرة الأمان أصبحت «محل شك»|فيديو
إيران تهاجم نتنياهو: تهديداتنا وهم في عقول الإسرائيليين
بعد تصدرها التريند.. عايدة رياض تكشف الحقيقة الكاملة عن شائعة زواجها
اتحدوا وانسوا المشاكل .. «ميدو» يُوجّه رسالة لجمهور نادي الزمالك
أقل سعر صرف الدولار الآن في مصر
المدرب الصربي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك: لم يتواصل معي أحد حتى الآن
الزمالك في مأزق مالي.. وميدو يكشف كواليس جروب “الزملكاوية”
هاني رمزي: محمد صلاح سيكون كلمة السر في التأهل لكأس العالم أمام جيبوتي
انهيار أرضي يبتلع حافلة في الهند .. والضحايا بالعشرات | شاهد
عنده خبرات كبيرة.. ميدو يعلق على اقتراب «جيس ثورب» من تدريب الأهلي
تجاوز الـ 42 الفًا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
رياضة

هاني رمزي: محمد صلاح سيكون كلمة السر في التأهل لكأس العالم أمام جيبوتي

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد سمير

أكد هاني رمزي، نجم الكرة المصرية السابق، أن منتخب مصر هو الأقرب للفوز على جيبوتي في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، والمقرر إقامتها غدًا.

وقال رمزي، في تصريحات مع الإعلامية سهام صالح ببرنامج "الكلاسيكو" على قناة "أون": "منتخب مصر قادر على تحقيق الفوز غدًا أمام جيبوتي، فهي ليست منتخبًا شرسًا يمكنه عرقلة الفراعنة".

وأضاف: "منتخب مصر يدخل مباراة جيبوتي وهو يعلم أن الجماهير تنتظر منه إسعادها، واللاعبون يشعرون بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم".

وتابع: "محمد صلاح سيكون كلمة السر في الفوز غدًا أمام جيبوتي، وبالنسبة لي هو أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي".

واختتم رمزي حديثه قائلًا: "أنا متأكد أن محمد صلاح بعد الاعتزال سيكون مدربًا كبيرًا في أوروبا".

هاني رمزي منتخب مصر جيبوتي تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم محمد صلاح

