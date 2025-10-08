هاني رمزي: محمد صلاح سيكون كلمة السر في التأهل لكأس العالم أمام جيبوتي

أكد هاني رمزي، نجم الكرة المصرية السابق، أن منتخب مصر هو الأقرب للفوز على جيبوتي في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، والمقرر إقامتها غدًا.

وقال رمزي، في تصريحات مع الإعلامية سهام صالح ببرنامج "الكلاسيكو" على قناة "أون": "منتخب مصر قادر على تحقيق الفوز غدًا أمام جيبوتي، فهي ليست منتخبًا شرسًا يمكنه عرقلة الفراعنة".

وأضاف: "منتخب مصر يدخل مباراة جيبوتي وهو يعلم أن الجماهير تنتظر منه إسعادها، واللاعبون يشعرون بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم".

وتابع: "محمد صلاح سيكون كلمة السر في الفوز غدًا أمام جيبوتي، وبالنسبة لي هو أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي".

واختتم رمزي حديثه قائلًا: "أنا متأكد أن محمد صلاح بعد الاعتزال سيكون مدربًا كبيرًا في أوروبا".