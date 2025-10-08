اتحدوا وانسوا المشاكل .. «ميدو» يُوجّه رسالة لجمهور نادي الزمالك

وجّه الإعلامي أحمد حسام ميدو رسالة مؤثرة إلى جماهير نادي الزمالك، عقب تزايد الأزمات التي يمر بها النادي خلال الفترة الأخيرة.

وقال ميدو، خلال تصريحات تلفزيونية: "حرام جمهور نادي الزمالك يفضل متأثر ومش عارف مصيره.. أرجوكم ادّوا للزمالك حقه."

وأضاف: "رسالتي للجمهور: اتحدوا، وحطوا إيديكم في إيدين بعض، وانسوا الخلافات. ده مش وقت تصفية حسابات. الأزمة المالية وأزمة سحب أرض أكتوبر مش أخطاء فردية، دي أزمة كبيرة جدًا والوضع صعب للغاية."

كما علّق ميدو على المشجع الذي ظهر باكيًا بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي، قائلاً: "المشجع ده كان بيبكي من الإحساس بالظلم، مش بس بسبب النتيجة."

واختتم نجم الزمالك السابق حديثه مؤكدًا: "المواقف دي عمرها ما هتهد الزمالك ولا جمهوره، بالعكس دي اللي بتقوي النادي وتثبت إن جمهوره هو السند الحقيقي."