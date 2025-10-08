جاهزون للانتصار .. عضو الجبلاية يطمئن الجماهير المصرية قبل مواجهة جيبوتي|فيديو

طمأن أحمد حلمي الشريف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري ورئيس بعثة المنتخب الوطني في المغرب، الجماهير المصرية بشأن استعدادات الفريق لمباراة جيبوتي المقررة غدًا ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأوضح حلمي الشريف، عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلاميان إيهاب الكومي وأحمد جلال، على قناة صدى البلد ، أن جميع اللاعبين في حالة معنوية مرتفعة وعازمين لتحقيق الانتصار، مؤكدًا أن المران الأخير على أرضية الملعب التي ستقام عليها المباراة كان قويًا ومثمرًا.

وأضاف رئيس بعثة الفراعنة أن أرضية الملعب جيدة، وأن الفريق أدى التدريبات بشكل ممتاز، مما يعكس جاهزية اللاعبين البدنية والفنية قبل المواجهة المنتظرة.

وتابع الشريف، أن جميع المصريين المقيمين في المغرب يمكنهم حضور المباراة باستخدام جواز السفر، مؤكدًا في الوقت نفسه أن صفوف المنتخب خالية من الإصابات، وأن الجهاز الفني بقيادة المدرب يركز على الجوانب التكتيكية لضمان الفوز.

