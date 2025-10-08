عنده خبرات كبيرة.. ميدو يعلق على اقتراب «جيس ثورب» من تدريب الأهلي

علّق الإعلامي أحمد حسام ميدو، على أنباء اقتراب جيس ثورب المدرب الدنماركي، من قيادة النادي الأهلي.

وقال “ميدو” خلال تصريحات تليفزيونية: “جيس ثورب مدرب عنده خبرات كبيرة ويصلح للنادي الأهلي، ومر بظروف صعبة، ويعرف كويس إزاي تُدار الأندية الكبيرة”.

وأضاف: “النادي الأهلي يتميز بقدرات مالية وتنظيمية ضخمة، لكنه لا يخلو من الأزمات مثل أي نادٍ آخر في العالم”.

وأوضح: “الأهلي صرف مبالغ ضخمة وعنده مشاكل زي أي نادي في العالم، لكن مكاسب الأهلي وانتصاراته بتغطي على كده”.

واختتم: “ المدرب الدنماركي يتمتع بسيرة تدريبية قوية تجعله الأقرب لتولي المهمة، بشكل عام، جيس ثورب قاد أندية كبيرة في بطولات ودوريات مختلفة، وهيكون خيار مناسب للنادي الأهلي”.