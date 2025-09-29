بلال: جيس ثورب هو الاسم المرشح لقيادة الأهلي.. والحسم خلال 48 ساعة



أكد أحمد بلال نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج بلس 90 على قناة النهار، أن النادي الأهلي يسعى لاستقطاب مدرب جديد على قدر المسئولية في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه تم التفاوض مع الدنماركي توماسبيرج، لكن كان هناك انقسام على التعاقد معه بين أعضاء لجنة التخطيط.

وقال بلال: الأهلي يريد التعاقد مع مدرب صاحب شخصية قوية ويمتاز بالشجاعة، وقادر على التحكم في غرفة الملابس، وتوماسبيرج لم تكن شخصيته مُقنعة للجنة التخطيط لذلك تم ايقاف المفاوضات معه بشكل رسمي، والنادي لا يرغب في تكرار ما حدث عندما تم التعاقد مع ريبيرو.

وأضاف: أسامة هلال مدير التعاقدات والاسكاوتنج موجود في الدنمارك ويتفاوض مع مدربين آخرين وربما جيس ثورب هو الأقرب للأهلي وخلال 48 ساعة سوف يُحسم ملف المدرب الجديد.

وأكمل: الأهلي يريد مدرب سبق له التتويج بالبطولات، وجيس ثورب سبق له قيادة فرق في الدنمارك وألمانيا، وحال التعاقد معه سوف يجلب 5 مساعدين، براتب شهري 200 ألف دولار، والراتب المرصود لا يتخطى 300 ألف دولار وهو مقبول إلى حد ما.

وزاد: هناك مدربين طلبت الحصول على 5 مليون يورو بما يزيد عن 250 مليون جنيه، وهذا أمر صعب للغاية، فماذا سيجلب للنادي، بطولة إفريقيا جوائزها 4 مليون دولار والدوري المصري 100 الف دولار.. والميزانية هي من تتحكم في تعاقدات النادي مع اللاعبين والمدربين بكل تأكيد، ولابد من الهدوء والعقلانية.