الزمالك في مأزق مالي.. وميدو يكشف كواليس جروب “الزملكاوية”

علّق الإعلامي أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك السابق، على تتابع الأزمات المالية التي يمر بها نادي الزمالك، خاصة بعد قرار سحب أرض السادس من أكتوبر.

وقال ميدو، خلال تصريحاته التلفزيونية: "أنا عندي جروب واتساب اسمه (الزملكاوية)، فيه 40 أو 50 زملكاوي محترم، كلهم بيعشقوا نادي الزمالك، وبيحاولوا يساعدوا النادي من فلوسهم الخاصة، وبيحولوا مبالغ لحساب النادي".

وأضاف: "هل السادة المسؤولين مبسوطين إن نادٍ ملك الدولة بحجم نادي الزمالك يمر بكل هذا الكم من الأزمات؟! وأقسم بالله مش هطلع أتكلم عن أي خطأ داخل النادي إلا لما أعرف مصير أرض أكتوبر إيه؟ أو اتسحبت ليه من حوزة النادي؟! ده حقي وحق كل الزملكاوية يعرفوا أرض أكتوبر اتسحبت ليه".

وتابع ميدو: "في ضرر مادي كبير حصل لنادي الزمالك بعد سحب الأرض، والنادي بيعاني ماديًا من كل الاتجاهات".