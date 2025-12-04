قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مارسيلو يكشف عن لاعبه المفضل في ريال مدريد من الجيل الحالي

مارسيلو
مارسيلو
حمزة شعيب

 

اختار مارسيلو، أسطورة نادي ريال مدريد، لاعبه المفضل في تشكيلة الفريق الملكي الحالية، موضحًا أنه كان يعاني من زيادة في وزنه خلال مسيرته لكنه لم يمنعه ذلك من تحقيق الإنجازات.

ويعد مارسيلو من أبرز اللاعبين في تاريخ ريال مدريد، حيث قدم الظهير الأيسر عروضًا مميزة مع الفريق قبل الرحيل بنهاية موسم 2022 والتوقيع لاحقًا مع نادي فلومينينسي البرازيلي. وفي وقت سابق من هذا العام، أعلن مارسيلو اعتزاله لكرة القدم رسميًا.

وخلال حوار أجراه مع زميله السابق وأسطورة ريال مدريد إيكر كاسياس، ونقلته شبكة Madridxtra، أشاد مارسيلو بلاعب ريال مدريد الحالي فينيسيوس جونيور واعتبره لاعبه المفضل في جيل الفريق الحالي، قائلاً:"أنا دائمًا أشجع فريقنا الحالي وسعيد لأجلهم، وخاصة فينيسيوس، لأنني رأيته منذ صغره".

وتحدث مارسيلو عن الانتقادات التي واجهته بخصوص وزنه، وقال:"كنت دائمًا ممتلئ الجسم بعض الشيء، لم أملك عضلات كريستيانو طوال حياتي (يضحك). عندما تسوء الأمور يقولون إن السبب هو زيادة وزني. كان ذلك طبيعيًا… سألني ابني ذات مرة: ‘أبي، لماذا أنت ممتلئ الجسم في فيديوهات نهائي دوري أبطال أوروبا؟’ فأجبته: هذا الرجل الممتلئ دائمًا ما كان يلعب بنفس الجسم ويفوز بالألقاب ويلعب في النهائيات، وكان حاسمًا فيها (يضحك)".

وأضاف النجم البرازيلي:"كان رفع الكؤوس كقائد من أفضل التجارب، لأنك تتذكر ما كان عليه الحال مع سيرجيو راموس".

ورد كاسياس على مارسيلو قائلاً:"أتذكر، لم أحمل الكأس إلا لعشر ثوان".

ليرد مارسيلو:"كان سيرجيو يأخذها، ويضع عليها الوشاح".

وكشف مارسيلو أيضًا عن موقف طريف جمعه مع مدربه السابق جوزيه مورينيو:"لعبت بشكل رائع في هذه المباراة، ثم جاءني مورينيو وقال: أنت الأفضل، رائع، وكنت سعيدًا جدًا بكلامه. وفي المباراة التالية قدمت أداءً سيئًا، فقال لي: أنت سيء، ماذا تفعل؟ (يضحك)".

واختتم مارسيلو حديثه قائلاً:"كما تعلم، عندما قال لي ذلك أعجبني كثيرًا، لأنني تعلمت منه الكثير".

