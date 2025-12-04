ميسي يتحدث عن التحدي الأكبر للأرجنتين قبل المونديال.. ويكشف عن رأيه في أفضل مدرب

كشف ليونيل ميسي، أسطورة كرة القدم ونجم نادي إنتر ميامي، عن طموح منتخب الأرجنتين في منافسات بطولة كأس العالم المقبلة، مشيرًا إلى أن الفريق يسعى لصنع التاريخ مرة أخرى بعد الإنجاز الكبير في 2022.

وكان ميسي قاد منتخب بلاده للفوز ببطولة كأس العالم 2022 في قطر، مسجّلًا إنجازًا تاريخيًا أعاد المجد للأرجنتين على الساحة العالمية.

وأشار ميسي، خلال مقابلة مع شبكة ESPN، إلى أن المنتخب الأرجنتيني يمتلك تشكيلة قوية ويملك الرغبة في تحقيق اللقب مرة أخرى، مؤكدًا أن الفوز بكأس العالم دائمًا مهمة صعبة نظرًا لتقلبات المباريات: "أي فريق يمكنه أن يصعب الأمور عليك ويقصيك، قد تصطدم الكرة بالقائم وتخرج، أو تصطدم بالقائم وتدخل وهكذا تنتهي رحلتك، أو قد تخسر بركلات الترجيح".

وأضاف النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 38 عامًا أن الحظ لعب دورًا في كأس العالم الماضية، مؤكدًا على أهمية التركيز والاستعداد الكامل لتحقيق الأهداف في النسخة المقبلة التي ستستضيفها كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.