إعلامي يكشف نجم الزمالك يبدأ في إجراءات فسخ التعاقد

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، أن المغربي عبد الحميد معالي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اتخذ خطوات فسخ تعاقده مع نادي الزمالك.

وقال إبراهيم عبد الجواد، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «اون سبورتس»: «عبد الحميد معالي، بدأ في إجراءات فسخ عقده مع الزمالك، وذلك بعد إرسال إنذار قانوني لإدارة النادي يمنحهم مهلة أخيرة لمدة أسبوعين لتسوية مستحقاته المالية المتأخرة».

وتابع: «اليوم الخميس، هو نهاية المهلة القانونية التي أعطاها عبد الحميد معالي، وممثليه لمسؤولي نادي الزمالك لحل الأمر بشكل ودي».

وواصل: «سيبدأ عبد الحميد معالي، اليوم، اتخاذ إجراءات فسخ تعاقده مع الزمالك وتقديم شكوى للحصول على مستحقاته».

وكان المغربي صلاح مصدق، اتخذ في الأيام الماضية اجراءات فسخ تعاقده مع الزمالك.