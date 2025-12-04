شوقي السعيد: الزمالك بحاجة إلى مجلس إدارة جديد من أبناء النادي

يرى شوقي السعيد نجم الزمالك السابق، أن نادي الزمالك يحتاج إلى مجلس إدارة جديد في الوقت الحالي.

وقال السعيد في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: الزمالك يحتاج إلى مجلس إدارة من أبناء النادي وهناك أشخاص جديرون بذلك.

وأضاف: كان الله في عون جماهير الزمالك وأتمنى تواجد مجلس إدارة أقوى من ذلك حال عدم قدرتهم على التعامل مع هذه الأزمات.

وتابع: الزمالك يعيش فترة صعبة من إيقاف قيد وأزمات وشكوى ولكن أتمنى تواجد مجلس إدارة من أبناء النادي الأجدر لحل الأزمات التي يعاني منها النادي وهناك أشخاص كثيرون يصلحون لإدارة النادي.