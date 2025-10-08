قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أقل سعر صرف الدولار الآن في مصر

آية الجارحي

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه أمس الثلاثاء، في عدد من البنوك بختام تعاملات اليوم.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدولار اليوم الأربعاء ضمن نشرته الخدمية.

 أقل سعر للدولار 

وسجل أقل سعر للدولار 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية، فيصل، البركة، بنك أبو ظبي الأول.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 47.59 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في كريدي أجريكول 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.

 

البنك الأهلي المصري


سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.62 جنيه للشراء و47.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي 47.61 جنيه للشراء و47.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في ميد بنك  47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 47.61 جنيه للشراء و47.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في نكست بنك 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المتحد 47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه الكويت الوطني  47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار  في بنك الكويت الوطني  47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي التجاري  47.56 جنيه للشراء و47.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية  47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في بنك فيصل   47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

