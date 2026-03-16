Avatar و F1 يحصدان أفضل مؤثرات بصرية وصوتيات بحفل الأوسكار

فاز فيلم Avatar: Fire and Ash أفضل مؤثرات بصرية، ضمن حفل توزيع جوائز الأوسكار.

فيما حصد فيلم F1 جائزة الأوسكار لأفضل صوتيات، ضمن حفل جوائز الأوسكار المقام حاليًا.

وتشهد النسخة الحالية منالجوائز إدخال فئة جديدة للمرة الأولى هي جائزة أفضل اختيار ممثلين، في خطوة تعكس توجه الأكاديمية نحو تقدير الدور الإبداعي الذي يقوم به مديرو اختيار الممثلين في صناعة الأفلام.

كما يتضمن الحفل عددًا من الفقرات الفنية والعروض الموسيقية المرتبطة بالأفلام المرشحة لجائزة أفضل أغنية أصلية، حيث تقدم بعض هذه الأغاني على المسرح في إطار استعراضات فنية خاصة ضمن فقرات الحفل.

وتسبق الحفل تغطية إعلامية موسعة للسجادة الحمراء، حيث يصل النجوم والمرشحون إلى المسرح وسط حضور إعلامي كبير، في تقليد سنوي يحظى بمتابعة واسعة من وسائل الإعلام والجمهور حول العالم.