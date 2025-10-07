قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يشيد بموقف فرنسا الداعم لفلسطين.. والتأكيد على الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
الرئيس السوري يستقبل وفدا أمريكيا في دمشق لبحث تفعيل اتفاق العاشر من مارس
بـ القاضية | تفاصيل انتصار زيزو على الزمالك في قلب اتحاد الكرة
البرغوثي وسعدات يدخلون مطالب حماس بقوائم الأسرى المطلوب الإفراج عنهم
حماس تؤكد استعدادها لتسليم جميع الرهائن والمحتجزين الأحياء والجثامين
مصادر للقاهرة الإخبارية: مصر تكثف جهودها مع مختلف الأطراف للتوصل إلى اتفاق واضح لتنفيذ خطة ترامب
الشرقية كلها حاضرة .. بدء عزاء أحمد عمر هاشم في قرية بني عامر بالزقازيق
وسط حفاوة شعبية ورسمية.. البابا تواضروس يختتم زيارة رعوية استغرقت 8 أيام لـ 7 إيبارشيات و 8 أديرة في أسيوط
أكسيوس: ترامب عازم على إعادة المحتجزين وإنهاء الحرب في غزة الأيام المقبلة
سفارة رومانيا تهنئ مصر على فوز خالد العناني بمنصب مدير اليونسكو
الداخلية تعلن البدء في قبول طلبات التقدم لحج القرعة 2026.. الشروط والمواعيد
دبلوماسي روسي: وزير الخارجية الأفغاني أكد لموسكو رفض بلاده تأسيس أي قاعدة عسكرية أجنبية داخل بلاده
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

لجان لمراجعة المباني المخالفة..محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اللقاء الدوري الأسبوعي مع المواطنين لبحث الشكاوى والطلبات المقدمة من قاطني أحياء ومراكز الهرم وجنوب الجيزة وكرداسة وتحقيق استجابات سريعة وملموسة لمشكلاتهم .

وخلال اللقاء استمع المحافظ إلى عدد من الشكاوى من بينها شكوى من قاطني منطقة كعابيش بحي الهرم للتضرر من قيام أحد الجيران بالبناء المخالف مما أثّر على عقارها.

ووجّه المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مدينة الجيزة وتضم في عضويتها حي الهرم والمكتب الهندسي بالمحافظة والشؤون القانونية، لمراجعة الموقف القانوني للعقار على الطبيعة واتخاذ الإجراءات اللازمة إلى جانب الاستعانة بلجنة فنية متخصصة لإعداد تقرير عن أسباب تسرب المياه ومعالجتها من جذورها حفاظًا على سلامة المواطنين.

كما تناول اللقاء شكوى أحد المواطنين من شارع مراد بحي جنوب الجيزة لتضرره من المحال التجارية الموجودة بمدخل الممر بالعقار محل الشكوى.

وأوضح المحافظ أنه تم غلق أحد المحال المخالفة التي كانت تُدار دون ترخيص، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة، كما كلّف رئيس الحي بمتابعة الموقع دوريًا لمنع ممارسة أي نشاط بدون تراخيص، مع مخاطبة إدارة الحماية المدنية بالجيزة لمعاينة العقار وإعداد تقرير باشتراطات السلامة الواجب توافرها حفاظًا على أمن وسلامة السكان.

وفي مركز ومدينة كرداسة بحث المحافظ شكوى مواطن من قرية أبو رواش لتضرره من قيام أحد الأشخاص بالبناء المخالف دون ترخيص، خارج الحيز العمراني، والتعدي على أراضي أملاك الدولة وخط التنظيم.
ووجّه المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها وحدة المتغيرات المكانية بجهاز الشبكات والمعلومات، ومدينة كرداسة، والمكتب الهندسي، وعضوًا قانونيًا، وجهة الولاية المختصة، لفحص الموضوع بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

كما تم خلال اللقاء بحث عدد من الشكاوى الأخرى الواردة من مواطني الهرم وكرداسة حيث شدد المحافظ على سرعة فحصها والتعامل الفوري معها، مؤكدًا أن الاستجابة العاجلة لمطالب المواطنين تمثل أولوية قصوى في إطار تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة.
واختتم المحافظ بالتأكيد على التزامه بمواصلة عقد اللقاءات الدورية باعتبارها منصة مباشرة للتواصل مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم، والتعامل السريع مع القضايا الملحّة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع المواطن في قلب أولويات العمل التنفيذي.

حضر اللقاء هند عبدالحليم نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد جابر المستشار القانوني للمحافظة، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز المعنية.

محافظ الجيزة بحث الشكاوى نطقة كعابيش

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

د. أحمد عمر هاشم رحمه الله

أحمد عمر هاشم.. تفاصيل الهدية التي سترافق الراحل إلى مثواه الأخير

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتابع انتظام العام الدراسي ويوجه بـ "ألف جنيه حافز تدريس" شهرياً للمعلمين اعتباراً من نوفمبر

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. اِلحق اشتري عيار 21

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

الآثار

وصل للكنز بعد التنقيب.. القبض على مزارع بحوزته 533 قطعة آثار ببنى سويف

أحمد عمر هاشم رحمه الله

العالم فقد مصباحا منيرا.. مفتي الجمهورية ينعى الدكتور أحمد عمر هاشم

كنزي وجنا عمرو دياب

كنزي وجنا عمرو دياب من عرض أزياء إيلي صعب لربيع وصيف 2026

استعدادًا لافتتاحها .. محافظ بورسعيد يتفقد المنطقة المحيطة " بمحكمة بورفؤاد الجزئية " الجديدة

استعدادا لافتتاحها.. محافظ بورسعيد يتفقد المنطقة المحيطة بمحكمة بورفؤاد الجزئية الجديدة

محافظ الأقصر: افتتاح فاوندإيفر بداية لصناعة جديدة تدعم اقتصاد المحافظة

محافظ الأقصر: افتتاح فاوندإيفر بداية لصناعة جديدة تدعم اقتصاد المحافظة

وزير الاتصالات: الأقصر أصبحت مركزًا واعدًا لصناعة التعهيد في صعيد مصر

وزير الاتصالات: الأقصر أصبحت مركزا واعدا لصناعة التعهيد في صعيد مصر

طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن.. بدون قلي وزيت

طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن
طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن
طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن

فوائد مذهلة لتناول البصل الأخضر صباحًا.. يقوي المناعة ويمنحك طاقة لليوم كله

فوائد تناول البصل الأخضر صباحًا
فوائد تناول البصل الأخضر صباحًا
فوائد تناول البصل الأخضر صباحًا

أعاد تعريف الحب.. الذكاء الاصطناعي يؤثر على العلاقات العاطفية في عام 2025

كيف تغيّرت طبيعة الرومانسية في ٢٠٢٥ مع ظهور الذكاء الاصطناعي؟
كيف تغيّرت طبيعة الرومانسية في ٢٠٢٥ مع ظهور الذكاء الاصطناعي؟
كيف تغيّرت طبيعة الرومانسية في ٢٠٢٥ مع ظهور الذكاء الاصطناعي؟

في أكتوبر الوردي.. 6 عادات يومية تحمي من سرطان الثدي

سرطان الثدي
سرطان الثدي
سرطان الثدي

زواج النفحة

دار الإفتاء تحسم الجدل.. زواج النفحة باطل ومخالف لمقاصد الشريعة

خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رحيل العلامة أحمد عمر هاشم: دموعُ العالِم وبصيرةُ الأزهري

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: خالد العناني.. انتصار جديد للقوة الناعمة المصرية في شهر الانتصارات

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

