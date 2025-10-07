قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

القصة الكاملة لحقيقة احتجاز طفل داخل ماسورة غاز بقرية ناهيا بالجيزة

أحمد زهران

تلقت أجهزة محافظة الجيزة بلاغًا يفيد باختفاء طفل بقرية ناهيا وادعاء بعض أصدقائه احتجازه داخل ماسورة غاز، وعلى الفور تم رفع درجة الاستعداد والتنسيق مع قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية للبحث والتأكد من صحة البلاغ.

وقد تم التعامل مع البلاغ بشكل فوري، حيث انتقلت فرق الحماية المدنية وفرع الإسعاف وفريق من شركة الغاز إلى موقع الماسورة محل البلاغ، والتي يبلغ طولها نحو 120 مترًا وقطرها 37 سم، وتم تقطيعها إلى 6 أجزاء ومناظرة كل جزء بدقة للتأكد من خلوها، وقد تبين سلبية البلاغ تمامًا وعدم وجود أي طفل داخل الماسورة.

وشدد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على أن أجهزة المحافظة تتعامل مع جميع البلاغات التي تمس سلامة المواطنين بمنتهى الجدية والسرعة، مشيدًا بجهود فرق الحماية المدنية في الاستجابة الفورية والتعامل الدقيق مع الموقف حتى التأكد من الحقيقة.

وناشدت محافظة الجيزة المواطنين تحري الدقة عند الإبلاغ عن أي وقائع أو حوادث، والتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها أو مشاركتها، مشيرة إلى أن الأجهزة التنفيذية والأمنية تبذل جهودًا كبيرة للتحقق من صحة البلاغات ومباشرتها فورًا حرصًا على سلامة المواطنين وعدم إهدار الجهود والإمكانات في التعامل مع بلاغات غير دقيقة.

