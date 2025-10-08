قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النخالة: خطة ترامب تحمل في طياتها إعلان استسلام الشعب الفلسطيني الكامل للعدو
أردوغان: على إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة فورا والالتزام بمقترح ترامب
الرسوم مفاجأة.. شروط وطرق التسجيل على موقع الهجرة العشوائية لأمريكا 2026
محلل سياسي: ملف الأسرى محور المفاوضات الأهم والأكثر تعقيدا
ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
محمد صلاح على موعد مع التاريخ أمام جيبوتي في تصفيات كأس العالم
السعودية ومصر - مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8-10-2025 والقنوات الناقلة
موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة
الرئيس السيسي يوجه بإجراء معايشة لطلاب الجامعات بالأكاديمية العسكرية والشرطة
وزير الزراعة يبحث مع وفد نيجيري رفيع المستوى تعزيز التعاون ونقل الخبرات
حماس تكشف موقفها من إمكانية الاستعانة بقوات تركية في غزة
كونوا سندا للمواطنين.. كلمة وزير الداخلية في حفل تخريج دفعة من طلاب أكاديمية الشرطة
رياضة

السعودية ومصر - مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8-10-2025 والقنوات الناقلة

منتخب مصر
منتخب مصر
القسم الرياضي

تقام اليوم الأربعاء 8-10-2025 العديد من المباريات الهامة في مشوار حسم المنتخبات تواجدها في كأس العالم 2026 المقرر إقامته في أمريكا وكندا والمكسيك.

مباريات اليوم 

تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 

موريشيوس ضد الكاميرون - الساعة الرابعة 

ليبيا ضد الرأس الأخضر - الساعة الرابعة مساء

إسواتيني ضد أنجولا - الساعة الرابعة مساء 

إثيوبيا ضد غينيا بيساو -الساعة الرابعة مساء

جيبوتي ضد مصر -الساعة السابعة مساء

سيراليون ضد بوركينا فاسو - الساعة السابعة مساء 

جزر القمر ضد مدغشقر - الساعة السابعة مساء

جمهورية أفريقيا الوسطى ضد غانا - الساعة السابعة مساء

تشاد ضد مالي - الساعة السابعة مساء

تنزانيا ضد زامبيا - الساعة العاشرة مساء 

النيجر ضد الكونغو - الساعة العاشرة مساء 

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026

منتخب عمان ضد قطر - الساعة السادسة مساءً

 السعودية ضد أندونيسيا - الساعة 8:15 مساءً 

مباريات كأس العالم للشباب 2025
 

الأرجنتين × نيجيريا الساعة 10:30 مساءً

كولومبيا × جنوب أفريقيا- الساعة 10:30 مساءً

باراجواي × النرويج - الساعة 12بعد منتصف الليل

اليابان × فرنسا - الساعة 2:00 صباحًا فجر الخميس 

