السعودية ومصر - مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8-10-2025 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء 8-10-2025 العديد من المباريات الهامة في مشوار حسم المنتخبات تواجدها في كأس العالم 2026 المقرر إقامته في أمريكا وكندا والمكسيك.

مباريات اليوم

تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

موريشيوس ضد الكاميرون - الساعة الرابعة

ليبيا ضد الرأس الأخضر - الساعة الرابعة مساء

إسواتيني ضد أنجولا - الساعة الرابعة مساء

إثيوبيا ضد غينيا بيساو -الساعة الرابعة مساء

جيبوتي ضد مصر -الساعة السابعة مساء

سيراليون ضد بوركينا فاسو - الساعة السابعة مساء

جزر القمر ضد مدغشقر - الساعة السابعة مساء

جمهورية أفريقيا الوسطى ضد غانا - الساعة السابعة مساء

تشاد ضد مالي - الساعة السابعة مساء

تنزانيا ضد زامبيا - الساعة العاشرة مساء

النيجر ضد الكونغو - الساعة العاشرة مساء

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026

منتخب عمان ضد قطر - الساعة السادسة مساءً

السعودية ضد أندونيسيا - الساعة 8:15 مساءً

مباريات كأس العالم للشباب 2025



الأرجنتين × نيجيريا الساعة 10:30 مساءً

كولومبيا × جنوب أفريقيا- الساعة 10:30 مساءً

باراجواي × النرويج - الساعة 12بعد منتصف الليل

اليابان × فرنسا - الساعة 2:00 صباحًا فجر الخميس