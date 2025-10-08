قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

منتخب مصر
منتخب مصر
القسم الرياضي

يقترب منتخب مصر من حسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026، عندما يلتقي نظيره منتخب جيبوتي، مساء اليوم الأربعاء على ملعب العربي الزاولي في المغرب، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي 

تقام مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة أون سبورت.

ويتصدر الفراعنة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة جمعها من 6 انتصارات وتعادلين دون أي خسارة، متفوقين بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني وأقرب المنافسين على بطاقة التأهل.

ويدخل المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن اللقاء بأفضلية كبيرة، إذ يحتاج فقط إلى نقطة واحدة من آخر مباراتين أمام جيبوتي وغينيا بيساو ليضمن رسميًا العبور إلى كأس العالم، بعد غيابه عن النسخة الماضية في 2022.

كما قد يحسم الفراعنة التأهل مبكرًا حال تحقيق الفوز على جيبوتي في مواجهة اليوم، أو في حال تعثر بوركينا فاسو أمام سيراليون في الجولة نفسها، ليعود المنتخب المصري إلى المونديال من بوابة المجموعة الأولى بعد مشوار مميز في التصفيات.

منتخب مصر كأس العالم جيبوتي تصفيات أفريقيا كأس العالم 2026

