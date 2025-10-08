قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025
تحركات عاجلة داخل الزمالك لتجنب فسخ عقد محمود بنتايك
الزراعة: انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالمحافظات
رئيس بعثة منتخب مصر بالمغرب: الأجواء إيجابية واللاعبون عازمون على حسم التأهل
وزير الخارجية الأمريكي ونظيره البريطاني يتفقان: لا مكان لحماس في حكم فلسطين
الداخلية تعلن البدء في قبول طلبات التقدم لحج القرعة 2026.. الشروط والمواعيد
بعد تتويجه بجائزة جلوب برستيج.. رونالدو يكشف عن موعد اعتزاله
اتفاق مبدئي.. مصادر بالأهلي تكشف اختيار المدير الفني الجديد والحسم خلال ساعات
اليوم.. انقطاع المياه لمدة 10 ساعات بأسيوط | تعرّف على الأماكن والمواعيد
أسيوط تودع قداسة البابا تواضروس بحفاوة شعبية ورسمية واسعة
قيادي بـ«فتح»: نأمل أن تفضي مفاوضات شرم الشيخ لوقف فوري ونهائي لإطلاق النار بغزة|فيديو
سفير مصر الأسبق بإسرائيل: العقد الاجتماعي في دولة الاحتلال تفكك.. وفكرة الأمان أصبحت «محل شك»|فيديو
بالصور

دراسة جديدة تحذر: تأجيل أول فحص ماموجرام يزيد خطر الوفاة بسرطان الثدي 40%

ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟
ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟
آية التيجي

كشفت دراسة طبية حديثة نُشرت في مجلة The BMJ أن تأجيل النساء لإجراء أول فحص ماموغرام للكشف عن سرطان الثدي، قد يزيد من خطر الوفاة بالمرض بنسبة تصل إلى 40% على المدى الطويل.

ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟

وشملت الدراسة أكثر من 400 ألف امرأة في السويد تمت متابعتهن لمدة 25 عامًا، لتؤكد أن الفحص المبكر يلعب دورًا حاسمًا في إنقاذ الأرواح.

وفقًا لبيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC)، يُعد سرطان الثدي ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء في الولايات المتحدة، وثاني سبب رئيسي للوفاة بينهن.
وفي عام 2022، تم تسجيل أكثر من 279 ألف حالة جديدة، بينما تُوفيت أكثر من 42 ألف امرأة بسبب المرض عام 2023.

ويُقدر الباحثون أنه بحلول عام 2050، سيُسجل العالم 3.2 مليون حالة إصابة جديدة و1.1 مليون وفاة مرتبطة بسرطان الثدي سنويًا.

وتشير الأبحاث، إلى أن الفحص المبكر يرفع نسبة الشفاء إلى أكثر من 99%، مقارنة بـ32% فقط عند اكتشاف المرض في مراحل متقدمة.

ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟

متى يجب على النساء البدء بإجراء فحص الماموغرام؟

وأوصت فرقة العمل الأمريكية للخدمات الوقائية (USPSTF) بأن تبدأ النساء في إجراء الماموغرام ابتداءً من سن الأربعين، على أن يُكرر الفحص كل عامين حتى بلوغ سن 74 عامًا.

أما النساء المعرضات لخطر مرتفع، كمن لديهن تاريخ عائلي أو طفرات جينية، فيُنصحن بالبدء بالفحص في عمر أصغر وبوتيرة أكثر تكرارًا، بعد استشارة الطبيب.

ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟

نتائج الدراسة: تفويت أول فحص يزيد خطر الوفاة 3.6 مرات

وتابعت الدراسة 432,775 امرأة في السويد، ووجدت أن ثلث المشاركات لم يجرين فحص الماموغرام الأول.
وأوضحت النتائج، أن هؤلاء النساء كن أقل التزامًا بالفحوصات اللاحقة، وأكثر عرضة لتشخيص سرطان الثدي في مراحل متقدمة.

ـ خطر الإصابة بالمرحلة الثالثة من السرطان كان أعلى 1.5 مرة.

ـ خطر الإصابة بالمرحلة الرابعة كان أعلى 3.6 مرات.

ـ معدل الوفيات بعد 25 عامًا كان أعلى بشكل واضح بين من تجاهلن الفحص الأول.

ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟

لماذا يؤدي تأجيل الفحص إلى زيادة خطر الوفاة؟

وتُرجع الخبيرة الصحية د. ليانا وين هذه النتائج إلى عدة عوامل:

ـ قلة الوعي الصحي بأهمية الفحص المبكر.

ـ الخوف من النتائج.

ـ صعوبة الوصول إلى مراكز الفحص.

ـ العوامل الثقافية التي تؤخر الإقبال على الفحوصات الوقائية.

وأوضح الباحثون، أن النساء اللاتي يؤجلن الفحص الأول غالبًا ما يتغافلن أيضًا عن الفحوص الدورية، مما يؤدي إلى تشخيص السرطان في مراحله المتقدمة.

ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟


الفحوصات الإضافية الموصى بها

إلى جانب الماموغرام، يمكن للنساء الأكثر عرضة للخطر إجراء:

ـ اختبارات جينية للكشف عن الطفرات.

ـ تصوير الثدي بالرنين المغناطيسي (MRI).

ـ الموجات فوق الصوتية، خصوصًا لمن لديهن نسيج ثدي كثيف.

ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟

أهمية الوعي الذاتي والفحص المنزلي

ورغم أن الفحص الذاتي للثدي لا يُعتبر بديلاً عن الماموغرام، إلا أن معرفة المرأة بشكل وملمس ثديها الطبيعي يساعد على اكتشاف أي تغيرات مبكرة.

وتشمل العلامات المقلقة التي تستوجب مراجعة الطبيب فورًا:

ـ إفرازات من الحلمة

ـ تورم أو ألم في الثدي

ـ تغير لون الجلد أو الحلمة

ـ تضخم الغدد اللمفاوية تحت الإبط

ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟

كيف تقللين من خطر الإصابة بسرطان الثدي؟

وتوصي الدراسات الطبية باتباع أسلوب حياة صحي لتقليل خطر الإصابة، من خلال:

ـ الإقلاع عن التدخين

ـ تجنب الإفراط في الكحول

ـ الحفاظ على وزن صحي

ـ ممارسة الرياضة بانتظام

ـ اتباع نظام غذائي غني بالخضروات والفواكه

