محمد صلاح على موعد مع التاريخ أمام جيبوتي في تصفيات كأس العالم

يستعد محمد صلاح نجم منتخب مصر لقيادة الفراعنة، من جديد للتواجد في نهائيات كأس العالم.

ويحاول محمد صلاح، تحقيق الصعود الثاني في مشواره الكروي لنهائيات كأس العالم ، بعدما سبق وقاد المنتخب للتواجد في مونديال روسيا 2018.

ويمتلك محمد صلاح رصيد مميز في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم عبر التاريخ، حيث يتقاسم صدارة الهدافين في مشوار التصفيات رفقة الكاميروني صامويل إيتو والبوركينابي موموني داجانو بجانب الجزائري إسلام سليماني برصيد 18 هدف لكل منهم.

وفي حال تسجيل محمد صلاح، هدفا اليوم أمام جيبوتي سينفرد بصدارة هدّافي تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم تاريخيًا.

ويقترب منتخب مصر من حسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026، عندما يلتقي نظيره منتخب جيبوتي، مساء اليوم الأربعاء على ملعب العربي الزاولي في المغرب، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي

تقام مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة أون سبورت.

ويتصدر الفراعنة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة جمعها من 6 انتصارات وتعادلين دون أي خسارة، متفوقين بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني وأقرب المنافسين على بطاقة التأهل.