وزير الزراعة يبحث مع وفد نيجيري رفيع المستوى تعزيز التعاون ونقل الخبرات

شيماء مجدي

التقى علاء  فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كلا من: محمد عمر باغو، الحاكم التنفيذي لولاية النيجر ؛ وعمر نامادي، الحاكم التنفيذي لولاية جيجاوا، ووفد رفيع المستوى من جمهورية نيجيريا الاتحادية، لبحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في القطاع الزراعي، بين الجانبين، وذلك بحضور "باباكار مانه" مدير مركز الأرز الأفريقي.


جاء ذلك على هامش اجتماعات منتدى الأرز الأفريقي، والتي تستضيفها جمهورية مصر العربية، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين والخبراء الممثلين لنحو 28 دولة من أعضاء مركز الأرز الأفريقي.

وأكد وزير الزراعة، خلال اللقاء، توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التعاون مع الأشقاء من دولة القارة السمراء، وتقديم ونقل الخبرات، وخاصة فيما يتعلق بالمجال الزراعي، بما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، والأمن الغذائي على المستوى القاري.


وأشار فاروق، إلى استعداد وزارة الزراعة وترحيبها الكامل، لتقديم ونقل كافة الخبرات المتاحة، إلى الجانب النيجيري، بحيث يشمل التعاون العديد من الأنشطة والمجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، لافتا إلى أهمية تشجيع القطاع الخاص من الجانبين على إقامة مشروعات زراعية مشتركة، بما يخدم استراتيجيات الأمن الغذائي للبلدين والقارة الأفريقية.
وأكد وزير الزراعة على أنه في إطار اهتمام مصر بتقديم كافة اشكال الدعم الفني لأشقائها، فأنه يمكن ايفاد وفد فني مصري من خبراء مركز البحوث الزراعية، من تخصصات مختلفة، إلى دولة نيجيريا للإطلاع على الموقف الحالي فيما يتعلق بقطاع الزراعة بشكل تفصيلي ووضع خارطة طريق للجانب النيجيري، خاصة فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي، وتعظيم الإنتاج الزراعي، من المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القطن وبنجر السكر.

من جانبه، اعرب الوفد النيجيري، عن ترحيبه بمبادرة وزير الزراعة، بتقديم الدعم الفني، وإرسال وفد الخبراء، مؤكدين حرصهم على الاستفادة من الخبرة المصرية، خاصة فيما يتعلق بتحديث نظم الري، وترشيد استخدامات المياه، فضلا عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وخاصة محصولي الأرز وبنجر السكر،  مع التركيز على الخبرة المصرية في تحسين السلالات وزيادة الإنتاجية الحيوانية.

