بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي
نائب وزير الصحة يجري جولة مفاجئة بمستشفيي إيتاي البارود وكفر الدوار لمتابعة جودة الخدمات الطبية
شاهد.. لحظة وصل الرئيس السيسي لأكاديمية الشرطة لتخرج دفعة جديدة
قبل انطلاق حفل التخرج.. الرئيس السيسي يلوح بيده للحضور بأكاديمية الشرطة
ترامب يعد بإنهاء الحرب في غزة.. فكيف يضمن ذلك؟
الرئيس السيسي يشهد عروض القوة البدنية والدفاع عن النفس بأكاديمية الشرطة
مصر تستدرج جيبوتي لتحقيق حلم التأهل للمونديال
الحكومة تتلقى آلاف الشكاوى بشأن التعليم والتموين
بحضور 550 طالبًا| مفتي الجمهورية في ندوة حوارية بالمدرسة الفنية المتقدمة بالقاهرة
بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة
الشكاوى الحكومية تتلقى 13.5 ألف شكوى بشأن الرعاية الصحية في شهر
رياضة

بيراميدز يتلقى عروضا بشأن الشيبي..تفاصيل

الشيبي
الشيبي
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن تلقي نادي بيراميدز عروض لـ ضم محمد الشيبي.

وكتب خالد طلعت عبر فيسبوك:"بيراميدز يتلقى عرضا من لوكوموتيف موسكو الروسي لضم محمد الشيبي".

ويواصل نادي بيراميدز استعداداته لمواجهة قوية ومرتقبة أمام نهضة بركان المغربي، في كأس السوبر الأفريقي، والتي تجمع بين بطلي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية للموسم الحالي.

وتمثل المباراة اختبارًا حقيقيًا لبيراميدز في أول مشاركة له بكأس السوبر الأفريقي، بعد تتويجه بطلا للقارة السمراء.

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي في السوبر الأفريقي

تُقام المواجهة في تمام الساعة الثامنة مساءً يوم السبت 18 أكتوبر الجاري، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، وهو ملعب نادي بيراميدز الذي يخوض اللقاء باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا.

طاقم التحكيم

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن تعيين طاقم تحكيم من السودان لإدارة اللقاء، بقيادة الحكم محمود إسماعيل، ويعاونه كل من:

محمد عبد الله (مساعد أول – السودان)

جيلبيرت شيرويه (مساعد ثانٍ – كينيا)

عبد العزيز بوه (حكم رابع – موريتانيا)

الشيبي بيراميدز خالد طلعت

إنستاباي

حدود السحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي وتطبيق إنستاباي.. بعد خفض الفائدة

جانب من حريق السيارة بسوهاج

احتراق سيارة ملاكي بها مبالغ مالية ضخمة بصحراوي سوهاج .. صور

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

حماس

حماس: لن نسلم السلاح إلا في هذه الحالة

كيشو

بعد إعلانه تمثيل منتخب أمريكا| كيشو يتمرد واتحاد المصارعة يصدمه.. إيه الحكاية؟

إبراهيم فايق

بنسبة 95%.. إبراهيم فايق يكشف عن المدير الفني الجديد للنادي الأهلي

إجراءات نقل جثمان مواطن

القنصلية المصرية بالرياض تنهي إجراءات نقل جثمان مواطن توفي في حادث مروري |صور

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

ميدوً

ميدو: الأهلي لقى دعم في أزمته.. والزمالك محدش وقف معاه

الدوري المصري

إبراهيم عبد الجواد يطرح سؤالاً مثيرا بشأن أفضل لاعب في الدوري.. التفاصيل

ميدو

ميدو: نادي الزمالك مستباح ولا يحصل على معاملة الأهلي

في عيد ميلادها الـ 44 .. 10 صور أثارت ضجة لـ روبي

روبي
روبي
روبي

طريقة عمل بابا غنوج.. سر الطعم الأصلي في المنزل

طريقة عمل بابا غنوج
طريقة عمل بابا غنوج
طريقة عمل بابا غنوج

دراسة جديدة تحذر: تأجيل أول فحص ماموجرام يزيد خطر الوفاة بسرطان الثدي 40%

ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟
ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟
ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟

تعفن الدماغ.. أخطر التهابات الجهاز العصبي على الحياة.. وهذه أبرز طرق العلاج

تعفن الدماغ
تعفن الدماغ
تعفن الدماغ

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

