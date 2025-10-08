بيراميدز يتلقى عروضا بشأن الشيبي..تفاصيل

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن تلقي نادي بيراميدز عروض لـ ضم محمد الشيبي.

وكتب خالد طلعت عبر فيسبوك:"بيراميدز يتلقى عرضا من لوكوموتيف موسكو الروسي لضم محمد الشيبي".

ويواصل نادي بيراميدز استعداداته لمواجهة قوية ومرتقبة أمام نهضة بركان المغربي، في كأس السوبر الأفريقي، والتي تجمع بين بطلي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية للموسم الحالي.

وتمثل المباراة اختبارًا حقيقيًا لبيراميدز في أول مشاركة له بكأس السوبر الأفريقي، بعد تتويجه بطلا للقارة السمراء.

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي في السوبر الأفريقي

تُقام المواجهة في تمام الساعة الثامنة مساءً يوم السبت 18 أكتوبر الجاري، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، وهو ملعب نادي بيراميدز الذي يخوض اللقاء باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا.

طاقم التحكيم

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن تعيين طاقم تحكيم من السودان لإدارة اللقاء، بقيادة الحكم محمود إسماعيل، ويعاونه كل من:

محمد عبد الله (مساعد أول – السودان)

جيلبيرت شيرويه (مساعد ثانٍ – كينيا)

عبد العزيز بوه (حكم رابع – موريتانيا)