قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي
نائب وزير الصحة يجري جولة مفاجئة بمستشفيي إيتاي البارود وكفر الدوار لمتابعة جودة الخدمات الطبية
شاهد.. لحظة وصل الرئيس السيسي لأكاديمية الشرطة لتخرج دفعة جديدة
قبل انطلاق حفل التخرج.. الرئيس السيسي يلوح بيده للحضور بأكاديمية الشرطة
ترامب يعد بإنهاء الحرب في غزة.. فكيف يضمن ذلك؟
الرئيس السيسي يشهد عروض القوة البدنية والدفاع عن النفس بأكاديمية الشرطة
مصر تستدرج جيبوتي لتحقيق حلم التأهل للمونديال
الحكومة تتلقى آلاف الشكاوى بشأن التعليم والتموين
بحضور 550 طالبًا| مفتي الجمهورية في ندوة حوارية بالمدرسة الفنية المتقدمة بالقاهرة
بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة
الشكاوى الحكومية تتلقى 13.5 ألف شكوى بشأن الرعاية الصحية في شهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

فوز خالد العناني برئاسة اليونسكو… إنجاز مصري تاريخي يفتح آفاقًا جديدة للدبلوماسية الثقافية والتعليمية عالميًا

دكتور خالد العناني
دكتور خالد العناني
رنا أشرف

إنجاز دولي جديد يؤكد الحضور المصري الفاعل على الساحة العالمية، جاء فوز الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ليشكل محطة مضيئة في مسار الدبلوماسية الثقافية المصرية، ويعكس المكانة التي باتت تحظى بها مصر في دعم قضايا الثقافة والتعليم وحماية التراث الإنساني.

ويعد هذا الفوز تتويجًا لدور مصر الرائد في تعزيز الحوار بين الحضارات وإبراز ثقلها التاريخي والحضاري، ورسالة تقدير من المجتمع الدولي للخبرات الوطنية القادرة على قيادة مؤسسات عالمية كبرى بكفاءة واقتدار.

ويرى عدد من الخبراء أن تولي الدكتور العناني هذا المنصب الرفيع لا يمثل مجرد إنجاز شخصي أو دبلوماسي، بل يعكس نجاح الدبلوماسية المصرية في تعزيز حضورها داخل أروقة المنظمة الدولية، ويفتح آفاقًا جديدة أمام مصر للمشاركة بفاعلية في رسم ملامح مستقبل الثقافة والتعليم وحماية التراث على مستوى العالم.
 

حمدي عرفة: فوز العناني باليونسكو يعكس ثقة المجتمع الدولي في الخبرة المصرية

قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية والخبير الاستشاري للبلديات الدولية في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد ، إن فوز الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) يمثل حدثًا تاريخيًا للعرب والمصريين جميعًا، مؤكدًا أنه أول عربي يتولى المنصب بالإجماع، في وقت امتنعت فيه الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت.

وأضاف عرفة أن هناك ملفات شائكة ستواجه قيادة اليونسكو خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها ملف التعليم، موضحًا أن العالم ما زال يعاني من تفاوت جودة التعليم بين الدول الغنية والفقيرة، فضلًا عن صعوبة تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وهو ضمان التعليم الجيد للجميع بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن التحول الرقمي في التعليم يواجه عقبات كبيرة نتيجة ضعف البنية التكنولوجية في كثير من الدول النامية، إلى جانب التحديات الأخلاقية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال التعليمي، فضلًا عن أزمات التعليم في مناطق الحروب، حيث يفقد الأطفال في فلسطين والسودان واليمن وأوكرانيا حقهم في التعليم الآمن، ويتعرضون للقتل والانتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وجهات أخرى مسلحة.

وفيما يتعلق بملفات الثقافة والتراث، أوضح عرفة أن المنظمة تواجه تحديات كبيرة في حماية التراث الإنساني في مناطق الصراع، بعدما شهدت السنوات الأخيرة عمليات تدمير ونهب واسعة للمواقع الأثرية في الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدًا أن ضعف الالتزام الدولي يمثل عقبة أمام تطبيق قرارات حماية التراث.

وأشار إلى وجود صراعات بين بعض الدول حول تسجيل التراث غير المادي، مثل الفنون الشعبية والأكلات التقليدية، مؤكدًا أن هذه الخلافات تتطلب رؤية متوازنة تحفظ الحقوق الثقافية لكل الشعوب.

وأضاف عرفة أن من بين الملفات المهمة كذلك ملف التغير المناخي وتأثيره على التراث العالمي، حيث تهدد ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الجليد عددًا من المواقع التراثية، إلى جانب ملفات حرية التعبير والإعلام وأزمات التمويل والسياسة التي واجهت المنظمة بعد انسحاب أو تقليص مساهمات بعض الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة في فترات سابقة.

وختم الخبير في الإدارة المحلية تصريحه بالتأكيد على أن ملفات التنمية المستدامة والبيئة تمثل أولوية قصوى أمام اليونسكو خلال المرحلة المقبلة، خاصة ما يتعلق بتنفيذ برامج التعليم البيئي ودمج الثقافة والتراث في خطط التنمية المستدامة، معربًا عن ثقته في قدرة الدكتور خالد العناني على قيادة المنظمة بكفاءة عالية تليق بمكانة مصر والعالم العربي.
 

اليونسكو الدكتور خالد العناني قضايا الثقافة التراث الإنساني حماية التراث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

حدود السحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي وتطبيق إنستاباي.. بعد خفض الفائدة

جانب من حريق السيارة بسوهاج

احتراق سيارة ملاكي بها مبالغ مالية ضخمة بصحراوي سوهاج .. صور

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

حماس

حماس: لن نسلم السلاح إلا في هذه الحالة

كيشو

بعد إعلانه تمثيل منتخب أمريكا| كيشو يتمرد واتحاد المصارعة يصدمه.. إيه الحكاية؟

إبراهيم فايق

بنسبة 95%.. إبراهيم فايق يكشف عن المدير الفني الجديد للنادي الأهلي

إجراءات نقل جثمان مواطن

القنصلية المصرية بالرياض تنهي إجراءات نقل جثمان مواطن توفي في حادث مروري |صور

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

ترشيحاتنا

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى

وزير الري يتابع أعمال الصيانة والتأهيل الجارية لحائط رشيد البحري

طارق الرفاعي

الحكومة تتلقي آلاف الشكاوى بشأن الإسكان والأمن والكهرباء

القداس الإلهي

الأنبا بشارة يحتفل بالذكرى الحادية والثلاثين لتأسيس إيمان ونور بملوي

بالصور

في عيد ميلادها الـ 44 .. 10 صور أثارت ضجة لـ روبي

روبي
روبي
روبي

طريقة عمل بابا غنوج.. سر الطعم الأصلي في المنزل

طريقة عمل بابا غنوج
طريقة عمل بابا غنوج
طريقة عمل بابا غنوج

دراسة جديدة تحذر: تأجيل أول فحص ماموجرام يزيد خطر الوفاة بسرطان الثدي 40%

ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟
ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟
ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟

تعفن الدماغ.. أخطر التهابات الجهاز العصبي على الحياة.. وهذه أبرز طرق العلاج

تعفن الدماغ
تعفن الدماغ
تعفن الدماغ

فيديو

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

المزيد