وزيرة خارجية سلوفينيا: دور مصر محوري في المباحثات بين إسرائيل وحماس

رحبت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون بدور مصر المحوري كوسيط رئيسي في المباحثات بين إسرائيل وحماس لوقف الحرب في غزة.. مشيدة بنهج مصر الذي يتماشى مع قناعة سلوفينيا بأنّ الإطار الشامل وحده كفيل بإحلال السلام في المنطقة .



وقالت وزيرة خارجية سلوفينيا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم / الأربعاء / إننا نشاطر مصر نفس الأهداف والقيم الأساسية . مؤكدة أن المباحثات التي تعقد حاليا في مصر تُمثّل أهمّ فرصة دبلوماسية منذ بدء الحرب في غزة .



وأضافت أن سلوفينيا دعت باستمرار إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق الي قطاع غزة .. موضحة أن بلادها تحافظ على التزامها بدعم جهود الوساطة المصرية من خلال انخراطها الدبلوماسي على مختلف المستويات، ومساعدتها لفلسطين، والتزامها بإيجاد حلول قائمة على القانون الدولي .



وأكدت ترحيب سلوفينيا بخطة السلام الجديدة التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبالاستعداد المُعلن من قِبَل إسرائيل وحماس للمشاركة فيها .. مشددة علي الحاجة إلي تبني الحذر فيما يتعلق بتنفيذ هذه الخطة بشكل كامل وبما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ورؤية حل الدولتين على أساس حدود عام 1967.



وأشارت فايون إلى أن هذا العنصر الأخير غائب تمامًا عن الخطة المقترحة حاليًا.. معربة عن أملها أن ينخرط الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي بشكل بنّاء في إعداد خطة شاملة تضمن سلامًا دائمًا ومستداما للفلسطينيين والإسرائيليين على حدٍ سواء.