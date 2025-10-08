قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع 15 شخصا جراء وقوع انهيار أرضي بولاية "هيماشال براديش" شمال الهند
علي جمعة: حديث "من نفس عن مؤمن كربة" فيه 7 وصايا من النبي لبناء أمة قوية
الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025
راقبناه ونفذنا.. اعترافات المتهمين بسرقة 1.5 مليون جنيه من مالك مزرعة دواجن
تحرك الفوج الأول من قافلة المساعدات الإنسانية الـ46 من مصر إلى غزة
القافلة الـ46 تحمل آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية والغذائية إلى غزة
الخارجية الإسرائيلية: ترحيل ركاب سفن أسطول الحرية قسريا على الفور
واشنطن: مبعوثا ترامب لن يغادرا مصر قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء حرب غزة
مصر ترسل شاحنات وقود ومولدات كهرباء إلى غزة ضمن "زاد العزة"
قطر وتركيا تنضمان في اليوم الثالث من محادثات السلام في غزة بمصر
كوشنر وويتكوف يصلان إلى شرم الشيخ لحسم مفاوضات صفقة غزة
إيجيبت كلاي.. كل ما تريد معرفته عن مشروع حقن التربة الرملية بالطين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

بريطانيا ترحّب بتعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي

بريطانيا
بريطانيا
أ ش أ

أعرب السفير البريطاني لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة، أرشي يونج، أمس الثلاثاء، عن ترحيب الحكومة البريطانية بالتعاون المستدام بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

وقال يونج، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي: «إنه على مدى أكثر من عقدين، لعبت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي أدوارًا مهمة ومتكاملة في مواجهة التحديات في جميع أنحاء أفريقيا، ويشمل ذلك العمل على حل النزاعات، وبناء السلام، والتنمية المستدامة، وتلبية الاحتياجات الإنسانية»، بحسب بيان نشرته الحكومة البريطانية.

وأشاد السفير البريطاني بالتعاون المستمر بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في تعزيز التعددية، والنهوض بالسلام، والحكم الرشيد، والازدهار في جميع أنحاء أفريقيا، مشيرًا إلى أن بريطانيا تشجع المزيد من التنسيق بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة حتى يتسنى لهما إنجاز عملهما الحيوي بطرق تعكس مزاياهما النسبية.

كما رحب يونج بالتقدم المحرز في السنوات الأخيرة نحو تعزيز شراكة السلام والأمن بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وقال: «نتطلع إلى المشاورات بين مجلس الأمن الدولي ومجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي الأسبوع المقبل».

وأكد يونج أهمية استمرار التنسيق بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بشأن السلام والأمن، وذلك لتحقيق نهاية مستدامة للنزاعات ومواجهة التحديات الأمنية في جميع أنحاء القارة.

وشجع المبعوث البريطاني على مواصلة العمل بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لضمان الجاهزية المؤسسية والعملياتية.

ولفت يونج إلى أن بريطانيا شاركت في استضافة مؤتمر تمويل بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام خلال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، بالاشتراك مع الأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الأفريقي والحكومة الاتحادية الصومالية، حيث أعلنت بريطانيا عن التزام مالي بمبلغ 22 مليون دولار، وحثت الدول الأعضاء الأخرى على زيادة تقديم الدعم المالي لضمان الاستقرار المالي للبعثة.

السفير البريطاني لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة بريطانيا الأمم المتحدة الاتحاد الأفريقي

